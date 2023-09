Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, in episodul cu numarul 3 al emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 12, un tanar venit din Cluj Napoca sa gateasca pentru chefi, de profesie programator, a reușit sa ii impresioneze pe jurați. Numele lui este Oscar Gal și are 24 de ani.

- In a doua ediție din sezonul 12 Chefi la cuțite de pe 3 septembrie 2023, Dani Oțil a dat verdictul final in ceea ce privește caștigatorul jocului de amuleta. Chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu, chef Catalin Scarlatescu și chef Roxana Blenche au așteptat cu nerabdare decizia invitatului special.

- Alexandru Bunea participa la „Chefi la cuțite”, sezonul 12. Campionul național la powerlifting va incerca sa ii impresioneze pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu cu preparatul lui. Unul dintre concurenții care pașește in acest weekend in platoul „Chefi la cuțite” este Alexandru…

- Mai sunt trei zile pana la premiera sezonului 12 Chefi la cuțite! Sambata aceasta, de la ora 20:00, la Antena 1, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu intra din nou in platoul jurizarilor pe nevazute.

- Numaratoarea inversa a inceput: sambata aceasta, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu dau startul jurizarilor pe nevazute din sezonul 12 Chefi la cuțite, un sezon care le va prilejui noi intalniri memorabile cu invitați speciali, dar și cu concurenți care aduc in platoul show-ului…

- Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu vin sa dea gust televiziunii cu o competiție gastronomica și mai condimentata, in sezonul 12 Chefi la cuțite. Startul mult așteptatei batalii din arena Chefi la cuțite se da in aceasta toamna, la Antena 1 și pe AntenaPLAY , din 2 septembrie. Cele…

- Chefi la cutite semifinala din 19 iunie 2023. Ediția cu numarul 37 a concursului de gatit difuzat pe Antena 1 s-a lasat cu emotii si destainuiri. Dupa ce concurentii au aflat de la Gina Pistol care este tema de gatit pentru prima proba, acestia au facut dezvaluiri neasteptate in bucatarie.

- Chefi la cutite, 13 iunie 2023. Editia cu numarul 35 a sezonului 11 Chefi la cutite a inceput cu emotii in platou. Luna Morgaciova și Mihaela Zahariea, concurente in echipa lui chef Florin Dumitrescu, au avut nevoie de ingrijiri medicale și au ajuns la perfuzii.