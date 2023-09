Stiri pe aceeasi tema

- Ieri seara, in a doua ediție din sezonul 12 Chefi la cuțite, Chef Sorin Bontea a inregistrat o noua victorie la lupta pentru amuleta, dupa jurizarea facuta de Dani Oțil. In aceasta seara, spiritele se incing in platoul show-ului culinar, pentru ca Irina F

- Premiera sezonului 12 Chefi la cutite a fost aseara pe primul loc in topul audientelor. Show-ul culinar s-a impus lider de piața pe toate segmentele de public. Prima editie a fost cu noroc pentru Chef Bontea, care a castigat o amuleta importanta. Asa ca in seara aceasta se incinge atmosfera. In aceasta…

- Irina Fodor a revenit și in cea de-a doua ediție cu o amuleta puternica! Prezentatoarea TV a anunțat provocarea pe care trebuie sa o treaca jurații pentru a o obține. De asemenea, Roxana Blenche a revenit la Chefi la cuțite in sezonul 12, de aceasta data printre cei trei jurați!

- Irina Fodor a pus in joc o miza uriașa pentru cel de-al doilea joc de amuleta din sezonul 12 Chefi la cuțite, difuzat pe 3 septembrie 2023. De asemenea, jurații au ramas surprinși cand au vazut cine vine sa gateasca alaturi de ei.

- Irina Fodor a anunțat prima provocare din sezonul 12! Jurații au pornit in prima amuleta din acest sezon! Aceștia vor gati alaturi de un bucatar celebru in Romania, pentru un invitat de onoare! Chiar daca provocarea este grea, iar invitatul greu de mulțumit, jurații sunt determinați de avantajul pe…

- In prima ediție din sezonul 12 Chefi la cuțite de pe 2 septembrie 2023, Irina Fodor a facut un anunț neașteptat despre jocul de amuleta. De asemenea, chef Sorin Bontea a fost „atacat” de colegii sai.

- Chefii se intrec diseara pentru o amuleta pusa prima oara in joc, la marea premiera a sezonului 12 „Chefi la cuțite”. Iata ce se intampla in prima ediție a noului sezon.Cel mai așteptat show culinar din Romania are marea premiera in aceasta seara, de la ora 20:00, la Antena 1: prima ediție a sezonului…

- Catalin Scarlatescu a decis sa foloseasca o amuleta puternica in ediția 33 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, de la Antena 1. Concurentul a „lovit” in echipele adverse in cel mai neașteptat mod posibil.