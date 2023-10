Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Minca din echipa turcoaz fost eliminat in ediția 21 din sezonul 12 Chefi la cuțite, de pe 4 octombrie 2023. Chef Catalin Scarlatescu a mai pierdut inca un concurent. Farfuria tanarului a obținut cel mai mic punctaj.

- Chef Catalin Scarlatescu, chef Sorin Bontea și chef Florin Dumitrescu au ridicat cloșurile și au ramas muți de uimire in ediția 20 din sezonul 12 Chefi la cuțite, de pe 3 octombrie 2023. Jurații au avut parte de o surpriza neașteptata. Un preparat i-a intrigat pe aceștia.

- In ediția din aceasta seara, cea cu numarul 19 a sezonului 12 Chefi la cuțite, din 2 octombrie 2023, un concurent din echipa lui Catalin Scarlatescu a parasit competiția. Cel care a obținut cel mai mic punctaj a fost eliminat. Cum a reacționat chef Scarlatescu in momentul in care a aflat cine va pleca.

- In ediția din aceasta seara de la Chefi la cuțite, 27 septembrie 2023, echipa lui chef Sorin Bontea a mai pierdut un concurent dupa proba individuala. Iata cine a fost eliminat in cel de-al doilea battle!

- Chef Catalin Scarlatescu a ales concurenții care vor face parte din echipa sa in sezonul 12 Chefi la cuțite. In ediția din 15 din 25 septembrie 2023. Pe langa cuțitul de aur, juratul a mai oferit 6 tunici turcoaz.

- Moment important pentru concurenții de la Chefi la cuțite. In ediția din aceasta seara, au primit prima proba de bootcamp, iar tema deși pare simpla, i-a pus in dificultate pe cei mai mulți, cu gandul ca poate vor merge mai departe.

- Moment unic in ediția de luni, 18 septembrie, de la Chefi la cuțite 2023. Prezentatoarea Irina Fodor a facut un anunț in premiera. Concurenții au trebuit sa gateasca respectand cerințe cu totul speciale. S-a intamplat pentru prima data in istoria show-ului culinar. Foto Surpriza anunțata de Irina Fodor…

- Catalin Scarlatescu, in varsta de 51 de ani, a participat la America Expres anul trecut, impreuna cu iubita lui, Doina Teodoru. In timpul competiției, acesta a slabit mult și a avut parte de o transformare neașteptata.Recent, Catalin Scarlatescu a fost surprins in timp ce gatea, iar mulți dintre prietenii…