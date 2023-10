Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din aceasta seara, la Chefi la cuțite, sezonul 12, Alex Mihoc a reușit sa primeasca critici din partea lui chef Florin Dumitrescu și a lui chef Sorin Bontea. Iata ce a spus chef Catalin Scarlatescu la proba individuala!

- Sezonul 12 a revenit pe micile ecrane cu noi concurenți de senzație! Cosmin Berki face parte din echipa lui Catalin Scarlatescu la Chefi la cuțite și este o persoana de baza printre colegii lui. Acesta are o personalitate cu care reuștește sa atraga atenția, dar și un look cu care greu trece neobservat.…

- Au fost momente de tensiune la Antena 1, in emsiunea culinara a postului. Sorin Bontea și Catalin Scarlatescu au izbucnit de nervi la Chefi la Cuțite: ”Balamuc! Doamne ferește”. Cine i-a suparat pe cei doi jurați. Sorin Bontea și Catalin Scarlatescu, nervoși la Chefi la Cuțite. Cine i-a suparat Chef…

- Chef Sorin Bontea a rabufnit și nu a mai ținut cont de nimic in battle-ul cinci din ediția 20 a sezonului 12 Chefi la cuțite, de pe 3 octombrie 2023. De asemenea, chef Catalin Scarlatescu a „explodat” cand a vazut ce faceau Cosmin Berki și Raluca Hulubei.

- In episodul cu numarul 18 al sezonului 12 Chefi la cuțite, din 1 octombrie 2023, Catalin Scarlatescu a pus in joc o amuleta care i-a incurcat puțin pe concurenți. Iata cum au reacționat concurenții cand au aflat!

- Prima confruntare de la Chefi la cuțite intre echipe a adus, inevitabil, și primele momente tensionate. Catalin Scarlatescu s-a abținut cu greu, dupa ce a fost nevoit sa explice doar prin gesturi și semne echipei sale ce trebuie sa faca, ca urmare a amuletei folosite de Florin Dumitrescu.

- Irina Fodor a pus in joc o noua amuleta „periculoasa”, in ediția 8 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 11 septembrie 2023. Anunțul ei a venit intr-un mod inedit care i-a speriat atunci cand au vazut ce ii așteapta in platou. In ediția 8 din de la Chefi la cuțite, sezonul 12, din 11 septembrie 2023,…

- In ediția a patra a celui mai nou sezon al emisiunii Chefi la Cuțite, cel cu numarul 12, chef Catalin Scarlatescu și-a ales deja cuțitul de aur. Iata cine este Alex Mihoc, puștiul de numai 18 ani, care a impresionat cu momentul sau. Preparatul sau s-a numit ”Linge-ma”, iar ceea ce a urmat a fost […]…