Stiri pe aceeasi tema

- Povestea de viața a Anastasiei, concurenta din aceasta seara, de la Chefi la cuțite, este una emoționanta și dureroasa. Tanara a povesitit ca și-a pierdut soțul in același an in care s-au casatorit și ca, la o luna dupa ce partenerul ei de viața a murit, ea a adus pe lume un copil pe care l-a crescut…

- Anastasia Donțu este vaduva care a venit in ediția 18 din sezonul 11 Chefi la cuțite de pe 3 mai 2023 cu o poveste de viața emoționanta. Tanara facut confesiuni emoționante despre momentele cumplite prin care a trecut.

- Roxana Vizitiu și-a incercat norocul la Chefi la cuțite și i-a surprins pe jurați cu meseria sa cel puțin inedita. Concurenta a dat jobul clasic pentru cel de happiness coach, meserie despre care spune ca i-a adus implinirea și liniștea de care avea nevoie.

- In a doua zi de Paște, la Antena 1, de la 20:30, Chefi la cuțite vine cu o amuleta de sarbatoare. Cei trei Chefi vor gati un meniu pentru copii, iar caștigatorul va fi ales de catre o buna cunoscatoare a lucrurilor care ii bucura pe cei mici – Mirela Retegan, fondatoarea Gaștii Zurli.

- Editie incendiara la Chefi la cutite. Gina Pistol a venit cu o veste surprinzatoare pentru cei trei chefi in ediția 6 din sezonul 11, de pe 5 aprilie 2023. Anunțul neasteptat i-a facut pe jurați sa se ”certe” in bucataria show-ului culinar care poate fi urmarit pe Antena 1.

- Sezonul 11 al celui mai urmarit show culinar din Romania, Chefi la cuțite, incepe in aceasta seara la Antena 1, de la ora 20:30, cu prima lupta pentru amuleta care are noi reguli: alaturi de Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu, in arena culinara intra un al patrulea Chef, care va…

- Despre cariera sa se cunosc multe detalii, insa puțini sunt cei care știu ce nume are in buletin vedeta de la Antena 1. Ce nume are Catalin Scarlatescu de la America Express in buletinUn detaliu, pe care mulți nu il cunosc, despre viața lui Catalin Scarlatescu este faptul ca pe celebrul chef il mai…

- Marea finala de la Chefi la Cuțite a adus numeroase controverse. Oxi a povestit in cadrul unui live facut pe rețelele de socializare ca nu s-a vazut la TV tot ce trebuia sa se vada și a fost foc și para, de-a dreptul, pe situația in sine! „Sunt și parți care nu s-au dat. Nu mi-aș fi […] The post Oxi…