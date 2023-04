Stiri pe aceeasi tema

- Gazda emisiunii Chefi la Cuțite, Gina Pistol, a avut parte de sperietura de proporții dupa ce chefii i-au facut o farsa de 1 aprilie. Inainte de jurizarea preparatului unui concurent, chefii au ales sa ii faca prezentatoarei o farsa pe care o va ține minte multa vreme.

- Fiecare ediție de la Chefi la cuțite este plina de surprize atat pentru telespectatori, jurați, dar și pentru... prezentatoarea TV! Gina Pistol a avut parte de o sperietura! Ce farsa i-au facut chef Sorin Bontea și chef Florin Dumitrescu! Iata cum a reacționat indragita vedeta.

- Chefii i-au facut o farsa de zile mari Ginei Pistol in ediția 4 din sezonul 11 Chefi la cuțite, de pe 3 aprilie 2023. Prezentatoarea TV s-a speriat cand i-a auzit pe jurați țipand, iar camerele de filmat au surprins totul. Dupa acest moment, Marius Elisei i-a surprins pe chefi cu dezvaluirile sale.

- Gina Pistol a venit cu o veste complet neașteptata pentru chefi in ediția 4 din sezonul 11 Chefi la cuțite, de pe 3 aprilie 2023. Prezentatoarea TV a anunțat rivalul alaturi de care vor gati jurații show-ului culinar in bucatarie, dar și bonusul uriaș pe care il aduce amuleta.

- In prima ediție din noul sezon „Chefi la cuțite”, Gina Pistol a fost protagonista unui moment emoționat. Prezentatoarea show-ului a izbucnit in lacrimi cand a ascultat povestea unei concurente și a iubitului ei aflat in scaun cu rotile. Gina Pistol, care se retrage din televiziune dupa 7 ani colaborare…

- Gina Pistol a decis sa se retraga din televiziune, dupa o colaborare de 7 ani cu Antena 1. Mona Segall a dat detalii despre decizia prezentatoarei TV de a renunța la proiectul „Chefi la cuțite”. Mona Segall a fost invitata la podcastul lui Mihai Morar, „Fain&Simplu”, unde a discutat și despre decizia…

- Timp de aproape șapte ani de zile, celebra Gina Pistol a facut parte din proiectele Antena 1, cele mai importante fiind „Chefi la Cuțite” și „Asia Express”, dar odata cu apariția in viața ei și a partenerului ei de viața, Smiley, a micuței Josephine, lucrurile aveau sa se schimbe, atat pe plan personal,…

- Gina Pistol și Smiley au devenit in urma cu aproape doi ani parinți pentru prima data, iar dupa ce fetița lor s-a nascut viața acestora s-a schimbat complet și sunt foarte fericiți alaturi de minunea lor. Cei doi planuiesc acum sa faca și pasul cel mare, nunta, iar in exclusivitate pentru Spynews.ro,…