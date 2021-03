Stiri pe aceeasi tema

- Majda Aboulumosha i-a surprins pe cei trei bucatari de la „Chefi la cuțite” cu un preparat dulce, pe care, insa, l-a mai facut doar o singura data in viața ei. Și deși cunoscuta prezentatoare are un laborator propriu in care prepara tot felul de prajituri și torturi, aceasta a hotarat sa mizeze pe o…

- Un alt concurent surprinzator din ediția 12 din sezonul 9 „Chefi la cuțite” este Gabriel Neamu, in varsta de 28 de ani. Tanarul a pregatit o rețeta de negresa cu care a sperat ca va face senzație.

- O tanara din Ploiesti, care traieste singura de la 15 ani, a impresionat la “Chefi la cutite”. Elena Matei a primit elogiile celor trei jurați. Tanara de 22 de ani este studenta la Universitatea Politehnica din București, dar lucreaza ca bucatar la un club din Ploiești. A invațat sa gateasca de la 11…

- O antreprenoare din Arieșeni i-a impresionat pe jurații emisiunii „Chefi la cuțite” cu o rețeta speciala. La ediția a 5-a din sezonul 9 aceasta a pregatit placinte pe lespede și drob de aur și le-a oferit celor trei jurați un „afrodisiac moțesc”. Concurenta a primit trei cuțite și șansa de-a merge mai…

- Unul dintre cei mai surprinzatori concurenți din ediția 5 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” este Silviu Toma. Concurentul in varsta de 36 i-a uimit pe jurați cu dezvaluirile sale.

- Sorin Bontea este unul dintre jurații de la „ Chefi la Cuțite ”, ce va reveni pe micile ecrane cu cel de-al 9-lea sezon. Mai mult, acesta a participat la ultimul sezon Asia Express, impreuna cu Razvan Fodor, devenind și marii caștigatori. Dragostea pentru bucatarie i-a fost insuflata lui Sorin Bontea…

- Adrian Luca a fost unul dintre cei mai indragiți și surprinzatori concurenți din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”. Recent, acesta s-a casatorit și fanii au putut descoperi cum arata iubita care i-a devenit soție.