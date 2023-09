Stiri pe aceeasi tema

- Banda a dus vertictul intr-un mod neobișnuit, in ediția 17 de la Chefi la cuțite, sezonul 12 din 27 septembrie. Cei trei chefi și echipele lor au privit totul uluiți. Niciodata in istoria show-ului culinar nu s-a intamplat așa ceva.

- Echipa lui Florin Dumitrescu a scapat de duel, in timp ce confruntarea s-a dat intre concurenții lui Catalin Scarlatescu și ai lui Sorin Bontea. Pentru unul dintre ei, experiența Chefi la cuțite s-a terminat dupa primul battle, atunci cand a obținut cel mai mic punctaj.

- In ediția 16 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 26 septembrie 2023, intr-un moment extrem de tensionat, Cuțitul de Aur al lui Sorin Bontea, Valentin Timofte, a fost aproape sa clacheze in timpul duelului dificil: „Nu mai pot face altceva! Ma distrugi!”.

- In ediția 16 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 26 septembrie 2023, cele trei echipe conduse de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au pregatit rețete bazandu-se pe ingrediente aproape imposinil de combinat. La final, colegii de la Observator au facut degustarea și au votat, iar…

- Valentin Timofte a facut furori la Chefi la cuțite, in ediția din 9 septembrie 2023. Concurentul are o experiența impresionanta in bucatarie, iar preparatul lui i-a facut pe Sorin Bontea și Florin Dumitrescu sa ii ofere cuțitul de aur. Dincolo de viața profesionala, Valentin Timofte este un barbat implinit,…

- Bogdan Raileanu a venit la Chefi la cuțite pentru a-și demonstra talentul in bucatarie. Concurentul este student la teologie, fiind ultima dorința a mamei sale, inainte de a muri, iar el este implinit cu faptul ca o poate mulțumi, din ceruri.

- Valentin Florin Timofte este cel care l-a convins pe chef Sorin Bontea ca merita cuțitul de aur in ediția 6 de la Chefi la cuțite, din 9 septembrie 2023. Concurentul a reușit sa ii uimeasca pe jurați cu un preparat simplu, dar delicios.

- Jurații au avut parte de o surpriza neașteptata! ”Varul” lui Sorin Bontea a venit in platoul Chefi la cuțite și a facut senzație! Juratul a fost incantat de surpriza, dar și surprins in același timp. Iata ce a gatit și cat de mult a reușit sa ii mulțumeasca pe cei trei chefi.