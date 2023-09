Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 16 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 26 septembrie 2023, intr-un moment extrem de tensionat, Cuțitul de Aur al lui Sorin Bontea, Valentin Timofte, a fost aproape sa clacheze in timpul duelului dificil: „Nu mai pot face altceva! Ma distrugi!”.

- In ediția de luni, 25 septembrie, a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 12, chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Catalin Scarlatescu și-au ales concurenții alaturi de care merg mai departe. Iata, așadar, care sunt echipele celor trei jurați. Probele le-au pus la incercare abilitațile de…

- In ediția cu numarul 12, a emisiunii Chefi la cuțite, din data de 19 septembrie 2023 Irina Fodor a pus in joc ultima amuleta. Chef Catalin Scarlatescu, chef Sorin Bontea și chef Florin Dumitrescu s-au intrecut in aceasta seara, in bucatarie, pentru cel mai ravnit avantaj al acestui sezon, seiful.

- Janni Alexandridis a primit cuțitul de aur de la chef Florin Dumitrescu in ediția 10 din sezonul 12 Chefi la cuțite, de pe 17 septembrie 2023. Jurații show-ului culinar au ramas surprinși cand au gustat din preparatul lui. Iata cum a reacționat concurentul cand a vazut ca i se da șansa de a merge direct…

- Miza uriașa, in aceasta seara, la Chefi la cuțite: Irina Fodor pune in joc a doua bomba din sezonul 12 al show-ului culinar. Tot in aceasta seara, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu vor primi vizita unui Chef patiser celebru din Franța, care vrea sa-i impresioneze cu creația sa culinara.

- Valentin Timofte a facut furori la Chefi la cuțite, in ediția din 9 septembrie 2023. Concurentul are o experiența impresionanta in bucatarie, iar preparatul lui i-a facut pe Sorin Bontea și Florin Dumitrescu sa ii ofere cuțitul de aur. Dincolo de viața profesionala, Valentin Timofte este un barbat implinit,…

- Ieri seara a fost o ediție intensa Chefi la cuțite pentru Sorin Bontea, care a caștigat amuleta, dar a și gasit concurentul care sa merite cuțitul sau de aur in acest sezon. Diseara, audițiile pe nevazute continua cu povești emoționante, dar și cu intalni

