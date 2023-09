Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 16 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 26 septembrie 2023, cele trei echipe conduse de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au pregatit rețete bazandu-se pe ingrediente aproape imposinil de combinat. La final, colegii de la Observator au facut degustarea și au votat, iar…

- In ediția 15 de la Chefi la cuțite, sezonul 12 din 25 septembrie 2023, chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Catalin Scarlatescu au anunțat cine sunt primii concurenți care au intrat in echipele lor.

- In ediția 14 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 24 septembrie 2023, Irina Fodor a avut o apariție de senzație care a impresionat cei 120 de concurenți, dar și pe cei trei chefi: Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Catalin Scarlatescu. Preselecțiile au ajuns la final, iar bootcamp-ul a debutat intr-un…

- Sambata și duminica, 2 și 3 septembrie, de la ora 20:00, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu iși dau intalnire in platoul show-ului culinar, in primele doua ediții ale noului sezon, premiera maraton continuand cu alte trei ediții, luni, marți și miercuri, de la 20:30.Printre surprizele…

- Marea premiera a sezonului 12 Chefi la cuțite urmeaza in acest weekend, la Antena 1: sambata și duminica, de la ora 20:00, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu iși dau intalnire in platoul show-ului culinar, in primele doua ediții ale noului sezon, premiera maraton continuand cu alte…

- Romanul care a gatit pentru Leonardo DiCaprio intra in bucataria Chefi la cuțite. Emisiunea prezentata de Irina Fodor are o premiera maraton cu 5 ediții consecutive: sambata și duminica, 2 și 3 septembrie, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, 4, 5 și 6 septembrie, de la 20:30.Numaratoarea inversa…

- Numaratoarea inversa a inceput: sambata aceasta, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu dau startul jurizarilor pe nevazute din sezonul 12 Chefi la cuțite, un sezon care le va prilejui noi intalniri memorabile cu invitați speciali, dar și cu concurenți care aduc in platoul show-ului…

- Toamna aceasta, televiziunea are gust doar la Antena 1, din 2 septembrie, cand Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu lanseaza mult așteptata invitație: ”Hai la masa, Romania!”, la festinul sezonului 12 Chefi la cuțite.