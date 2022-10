Stiri pe aceeasi tema

- Cu fiecare nou battle, acțiunea de la bancurile de lucru devine tot mai condimentata, iar lupta intre orgoliile celor trei maeștri ai bucatariei, tot mai incinsa! Astfel, in ediția Chefi la cuțite, difuzata de Antena 1 in seara aceasta de la 20:30, cele trei echipe conduse de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu…

- Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au o sarcina foarte grea in ediția Chefi la cuțite difuzata de Antena 1 in seara aceasta, de la 20: 30. Dupa ce concurenții ramași in bootcamp trec și prin cea de-a doua proba eliminatorie, cei trei ași ai gastronomiei iși aleg concurenții potriviți…

- Monica Birladeanu vine și gatește la „Chefi la cuțite”. Actrița va folosi pentru preparat un ingredient pe care mama ei i l-a trimis cu trenul.Ediția Chefi la cuțite care va fi difuzata de Antena 1 in seara aceasta, de la 20:30, aduce ultima lupta pentru amuleta a sezonului 10, care ii pune pe Sorin…

- Ediția 8 Chefi la cuțite aduce in seara aceasta, la Antena 1, de la 20:30, farfurii apetisante, dar și multe momente distractive. Una dintre surprizele de care au parte Chefii este apariția micuței Catinca Petre, fiica lui Mihai Petre, care le pregatește un delicios desert lui Sorin Bontea, Florin Dumitrescu…

- Ediția 8 Chefi la cuțite aduce in seara aceasta, la Antena 1, de la 20:30, farfurii apetisante, dar și multe momente distractive. Una dintre surprizele de care au parte Chefii este apariția micuței Catinca Petre, fiica lui Mihai Petre, care le pregatește un delicios desert lui Sorin Bontea, Florin Dumitrescu…

- A cincea ediție din sezonul 10 „Chefi la cuțite”, care va fi difuzata de Antena 1 in aceasta seara, de la ora 20:30, vine cu cea mai grea proba pentru amuleta data de chefi. Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu iși ascut cuțitele pentru o intrecere memorabila. „N-am vazut așa ceva…

- Pe 4 septembrie, la Antena 1, incepe sezonul 10 Chefi la cuțite, care aniverseaza totodata 10 ani de cand Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu și-au dat pentru prima data mana, acceptand provocarea de a transforma gastronomia intr-un savuros spectacol al micului ecran.Celebrul show…

- Momentul premierei sezonului aniversar „Chefi la cuțite” este tot mai aproape! Și vine cu o mulțime de elemente surprinzatoare, menite sa condimenteze cea mai așteptata batalie gastronomica. Cei trei Chefi, Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu, aniverseaza 10 ani de prietenie și rivalitate…