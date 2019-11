CHEFI LA CUTITE 2019: Catalin Scarlatescu a avut parte in emisiunea de aseara de cel mai mare șoc, dupa ce inca un concurent din echipa lui a fost eliminat. Alexandra Ștefanescu a fost eliminata aseara din competiția "Chefi la cuțite", dupa ce farfuria ei a obținut doar 5 puncte și astfel, și-a lasat echipa in doar trei oameni.

"Cred ca in toate cele șapte sezoane, șase plus jumatate din asta, nu-mi aduc aminte sa ma fi simțit in halul asta de umilit. Ma simt umilit pentru ca nu au vrut ei sa munceasca, n-au vrut sa faca parte din echipa asta. Ma simt ciudat și pentru faptul ca am ales…