- Sezonul de poveste al emisiunii culinare Chefi la cuțite a depașit recordul de inscrieri și a strans cei mai mulți concurenți la bancurile de lucru. Din 120 care au primit cuțitul in etapa degustarilor, doar 18 și-au gasit un loc in una dintre echipele "Chefi la cuțite".

- Prezența de poveste la emisiunea “Chefi la cuțite”. Un baiat de numai patru ani vine in fața juraților pentru a-i impresiona cu preparatul lui. Sezonul de poveste al celui mai iubit show culinar a adus cele mai inedite personaje in etapa jurizarilor pe nevazute. Bucatari profesioniști, amatori talentați,…

- Catalin Scarlatescu primește un preparat la care este alergic, in timpul preselecțiilor „Chefi la cuțite”. Jurizarea pe nevazute este in toi in cea de-a zecea ediție de preselecții a show-ului culinar , care va fi difuzat de Antena 1 marți, 8 mai, de la 20:00. Prima etapa a emisiunii este prilej pentru…

- Imaginația concurenților a fost, ca de obicei, susținuta de prospețimea ingredientelor din camara Lidl, cu ajutorul carora bucatarii au gatit preparate ce s-au ridicat la standardul inalt al competiției. Pentru unii dintre ei, seara s-a terminat cu un pașaport de trecere in etapa urmatoare, iar cele…

- Cei trei chefi, Catalin Scarlatescu, Sorin Bontea si Florin Dumitrescu nu au liniste, nici dupa ce se opresc camerele de filmat. In culisele celui mai incediar cooking show, atmosfera pare chiar mai animata decat pe micul ecran

- Ana Ionescu, una dintre concurentele de la „Chefi la cuțite” din cadrul ediției de marți, 17 aprilie, a dat raspunsul la cea mai mare intrebare: „Din echipa cui va veni marele caștigator al sezonului 5?”. Mai mult, ea le-a prezis viitorul celor trei jurați: Catalin Scarlatescu, Florin Dumitrescu și…

- Catalin Scarlatescu este unul dintre cei mai curtati barbati din showbiz. Cum ceilalti doi chefi, Sorin Bontea si Florin Dumitrescu, sunt casatoriti, toate concurentele singure care vin la "Chefi la Cutite" sunt atrase de simpaticul chef.

- Marius Baldovin s-a inscris la selecțiile ”Chefi la cuțite” și s-a prezentat vineri și sambata pentru cele doua probe, interviul și indemanarea. Numai ca a ieșit scandal mare acolo, dupa ce cantarețul a terminat proba practica. El spune ca a fost luat peste picior de cei trei chefi, Catalin Scarlatescu,…