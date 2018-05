CHEFI LA CUTITE 2018: Juraţii primului battle sunt concurenţii "Asia Express" CHEFI LA CUTITE 2018. Cele trei echipe se vor așeza cu entuziasm la bancul de lucru, dar bucuria de a se afla in concurs va fi umbrita de o provocare imensa, caci primul battle va incepe mai in forța ca niciodata. Dupa ce au infruntat cele mai dificile probe in maratonul “Asia Express”, vedetele din cel mai dur reality show vor fi cei 13 jurați de la masa degustarii, iar acești jurați nu vor fi deloc ușor de impresionat, potrivit spynews.ro. Luni seara, cei 18 ucenici ai chefilor Bontea, Dumitrescu și Scarlatescu vor fi luați prin surprindere și de rețetele pe care sunt nevoiți… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

