CHEFI LA CUTITE 2018: Chef Cătălin Scărlătescu a fost la un pas de moarte. Ce s-a întâmplat CHEFI LA CUTITE 2018: Scarlatescu a descoperit dupa ce a mancat dintr-un burger ca bucata de carne din el era stricata și avea viermi. El a povestit in emisiunea „Chefi la cuțite” ca a avut mari probleme de sanatate. Dupa masa, el s-a simțit foarte rau și a zacut mai multe zile la pat. ”Era sa mor la un hotel de cinci stele din Vietnam, mega tare. Am mancat o jumatate de burger, am gasit un vierme, in carne. Un vierme cu trei oua. Era sa ramaneți fara Scarlatescu. Nu știu ce-am pațit ca am delirat, am cazut, m-a luat cu frisoane” a spus Catalin Scarlatescu la debutul sezonului 5 al… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

