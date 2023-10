Stiri pe aceeasi tema

- Chef Sorin Bontea a rabufnit și a aruncat cu tava de pamant in ediția 18 din sezonul 12 Chefi la cuțite de pe 1 octombrie 2023. Juratul a facut acuzații grave la adresa echipei magenta, iar spiritele au inceput sa se incinga pe platoul de filmare.

- Prima confruntare de la Chefi la cuțite se anunța una pe cinste, asta dupa ce Florin Dumitrescu a decis sa foloseasca o amuleta, astfel incat sa puna echipele adverse in dificultate. Juratul spune ca nu a avut incotro și ca a vrut sa ii ajute pe concurenții lui.

- In ediția 16 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 26 septembrie 2023, s-a dat start luptei la cuțite intre echipe, insa imediat dupa ce Irina Fodor a anunțat ca se pot scoate armele pe lupta celor mai bune preparate, un sunet a spart agitația și a creat și mai mare tensiune: chef Florin Dumitrescu…

- Irina Fodor a pus in joc o noua amuleta „periculoasa”, in ediția 8 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 11 septembrie 2023. Anunțul ei a venit intr-un mod inedit care i-a speriat atunci cand au vazut ce ii așteapta in platou. In ediția 8 din de la Chefi la cuțite, sezonul 12, din 11 septembrie 2023,…

- Carmen Bruma a fost cea care a anunțat, in ediția din aceasta seara, caștigatorul celei de-a patra amulete. Chef Sorin Bontea, chef Catalin Scarlatescu și chef Florin Dumitrescu au așteptat cu sufletul la gura verdictul final, mai ales ca cel care va fi desemnat caștigator va avea posibilitatea sa aleaga…

- Carmen Bruma a anunțat caștigatorul amuletei din ediția patru a sezonului 12 Chefi la cuțite de pe 5 septembrie 2023. Chef Sorin Bontea, chef Catalin Scarlatescu și chef Florin Dumitrescu au așteptat cu nerabdare sa afle verdictul final.

- In a doua ediție din sezonul 12 Chefi la cuțite de pe 3 septembrie 2023, Dani Oțil a dat verdictul final in ceea ce privește caștigatorul jocului de amuleta. Chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu, chef Catalin Scarlatescu și chef Roxana Blenche au așteptat cu nerabdare decizia invitatului special.

- Weekendul acesta, cei chefi dau startul audițiilor sezonului 12 Chefi la cuțite, la Antena 1. Sambata și duminica, de la ora 20:00, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu jurizeaza primele farfurii din preselecții, premiera maraton continuand cu alte trei ediții, luni, marți și miercuri,…