- Chef Bontea a pierdut inca un concurent la show-ul culinar de la Antena 1 și a concluzionat ca „Ceva nu functioneaza!”. Confruntarile pe echipe continua la „Chefi la cuțite” cu probe din ce in ce mai dificile și schimbari surprinzatoare de strategii.

- In ediția din aceasta seara de la Chefi la cuțite, 27 septembrie 2023, echipa lui chef Sorin Bontea a mai pierdut un concurent dupa proba individuala. Iata cine a fost eliminat in cel de-al doilea battle!

- Catalin Scarlatescu și-a ales cu entuziasm cuțitul de aur, dupa ce l-a cunoscut pe Alex Mihoc. Concurentul are o cariera impresionanta, chiar daca are doar 18 ani. Inca de la varsta de 14 ani, cuțitul de aur al lui Catalin Scarlatescu gatea pentru staruri din fotbal precum Kylian Mbappe sau Karim Benzema.

- Ieri seara, la Chefi la cuțite, Catalin Scarlatescu a inregistrat prima victorie la amuleta din sezonul 12. Competiția continua in aceasta seara cu o noua confruntare, care ii va pune in mare dificultate pe jurați.

- In aceasta seara, in ediția cu numarul patru a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 12, un puști in varsta de 18 ani a reușit sa ii impresioneze pe chefi cu preparatul pe care a ales sa il gateasca. Chef Scarlatescu i-a oferit cuțitul de aur.

- Prima ediție a sezonului 12 a inceput cu o surpriza la Chefi la cuțite! Jurații au fost impresionați de un concurent de doar 14 ani, care le-a gatit un preparat surpriza! Havy Gheorghiu a demonstrat ca poate sa fie un bucatar desavarșit, deși are o varsta frageda. Iata ce farfurie de senzație a pregatit…

- Romanul care a gatit pentru Leonardo DiCaprio intra in bucataria Chefi la cuțite. Emisiunea prezentata de Irina Fodor are o premiera maraton cu 5 ediții consecutive: sambata și duminica, 2 și 3 septembrie, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, 4, 5 și 6 septembrie, de la 20:30.Numaratoarea inversa…