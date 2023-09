Stiri pe aceeasi tema

- Miza uriașa, in aceasta seara, la Chefi la cuțite: Irina Fodor pune in joc a doua bomba din sezonul 12 al show-ului culinar. Tot in aceasta seara, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu vor primi vizita unui Chef patiser celebru din Franța, care vrea sa-i impresioneze cu creația sa culinara.

- Irina Fodor a pus in joc o noua amuleta „periculoasa”, in ediția 8 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 11 septembrie 2023. Anunțul ei a venit intr-un mod inedit care i-a speriat atunci cand au vazut ce ii așteapta in platou. In ediția 8 din de la Chefi la cuțite, sezonul 12, din 11 septembrie 2023,…

- Chefi la cuțite, 11 septembrie 2023. Jurații au primit o noua provocare in ediția din aceasta seara. Irina Fodor a anunțat amuleta pentru care se vor confrunta, dar mai ales invitatul special care va decide caștigatorul. Cea care va juriza preparatele este Andreea Balan, iar cheful care se alatura cursei…

- In ediția din 9 septembrie, jurații de la Chefi la cuțite au primit o noua provocare. In joc este pusa cea de-a șasea amuleta, care, așa cum era de așteptat, aduce un avantaj considerabil. Cei trei vor gati alaturi de cuțitul de aur al lui Catalin Scarlatescu din sezonul 9.

- Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu iși dau intalnire in aceasta seara la Antena 1, in platoul Chefi la cuțite, de la ora 20:00, pentru o lupta stransa, cu o provocare pe gustul lui Chef Catalin Scarlatescu, cel care spera la o prima victorie in sezonul 12.

- Chefi la cutite. In ediția 5 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu s-au intalnit cu Irina Fodor pentru a descoperi ce avantaj aduce amuleta. Cei trei jurati s-au bucurat atunci cand Irina le-a dezvaluit ce pot castiga si s-au pus rapid pe sotii,…

- In prima ediție din sezonul 12 Chefi la cuțite de pe 2 septembrie 2023, Irina Fodor a facut un anunț neașteptat despre jocul de amuleta. De asemenea, chef Sorin Bontea a fost „atacat” de colegii sai.

- Romanul care a gatit pentru Leonardo DiCaprio intra in bucataria Chefi la cuțite. Emisiunea prezentata de Irina Fodor are o premiera maraton cu 5 ediții consecutive: sambata și duminica, 2 și 3 septembrie, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, 4, 5 și 6 septembrie, de la 20:30.Numaratoarea inversa…