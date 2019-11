„Chefi la cuțite", ediția 22, sezonul 7. Inainte de startul celei de-a patra confruntari din sezonul șapte „Chefi la cuțite", chef Florin Dumitrescu a facut cinste cu tuica de prune concurenților din cele trei echipe aflate in competitie. A avut, insa, un plan diabolic.

„E prima oara cand am toata echipa in battle patru. Incerc sa-i ajut mereu sa-și depașeasca momentele grele și sa ajunga cat mai departe in concurs. Am zis sa-i cinstim pe toți cu țuica, sa incepem ziua cum trebuie", a spus chef Florin Dumitrescu.