Stiri pe aceeasi tema

- Dorian Florea, unul dintre concurenții din aceasta seara din ediția cu numarul 10 a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 12, s-a confesat chefilor cu lacrimi pe fața. Concurentul a vorbit despre greșelile pe care le-a facut in timpul casniciei, chiar cand soția lui era insarcinata.

- In ediția din aceasta seara, 13 septembrie 2023, Florin Dumitrescu i-a lansat o provocare unui concurent. Fabian Soare spune ca una dintre pasiunile sale este gatitul și a exersat in fiecare zi, cu gandul va deveni mai bun.

- Ionela Novac are 43 de ani, este mama a doi copii și in prezent este ajutor de bucatar. Concurenta recunoaște ca viața nu a fost deloc blanda cu ea și ca a fost nevoita sa lupte pentru cei doi copii, in timp ce soțul ei era violent.

- Valeriu Dumitrescu Lapadațescu a trecut prin momente grele dupa ce și-a pierdut doi frați, in timpul adolescenței. Acesta a inceput sa studieze psihologia, iar acum este terapeut in terapii complementare, precum și asistente manager in cadrul unei companii.

- In ediția din aceasta seara, 9 septembrie, Ionuț Robert Tudorache a venit la Chefi la cuțite cu gandul la tatal lui. Barbatul a fost bucatar și a murit in urma cu un an și jumatate, iar fiul a pregatit un preparat pe care parintele lui il adora.

- Italianul care i-a cucerit pe chefi in acesta seara cu preparatul sau se numește Gaetano de Siano, are 56 de ani și locuiește in Craiova. Concurentul a gatit pentru jurați, in ediția din acesta seara, piept de rața cu hribi și ierburi aromatice.

- Sorin Razvan Butnariu a venit la Chefi la cuțite cu o poveste de viața impresionanta, dar și cu binecuvantarea ierarhului inainte de a veni la emisiune. Concurentul spune ca este pasionat de bucatarie și a gatit menemen.

- Samuel Dița a facut dezvaluiri cu lacrimi in ochi despre viața lui in a doua ediție din sezonul 12 Chefi la cuțite de pe 3 septembrie 2023. Concurentul a muncit 76 de saptamani fara pauze, pana cand corpul i-a cedat.