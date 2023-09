Stiri pe aceeasi tema

- Mahieu Eloi a venit cu mare incredere la Chefi la cuțite și crede ca locul lui este in bucatarie. Tanarul a crescut in Franța, acolo unde familia lui are o ferma, iar de trei ani, Romania a devenit a doua lui casa.

- Maramureșenii știu sa gateasca și o și demonstreaza. Marian Vida are 43 de ani și a venit din Baia Mare pentru a-i surprinde pe Chefi cu preparatul sau. Concurentul a gatit piure de cartofi cu chiftele marinate și a obținut 2 cuțite. Marian a mai participat și la alte emisiuni, cum ar fi iUmor. „Odata…

- Irina Fodor a pus in joc o noua amuleta „periculoasa”, in ediția 8 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 11 septembrie 2023. Anunțul ei a venit intr-un mod inedit care i-a speriat atunci cand au vazut ce ii așteapta in platou. In ediția 8 din de la Chefi la cuțite, sezonul 12, din 11 septembrie 2023,…

- Ionel Danciulescu recunoaște ca nu se pricepe atat de bine in bucatarie precum atunci cand vine vorba de fotbal, dar a decis sa iși incerce norocul. Fostul sportiv spune ca este un mare fan al emisiunii, așa ca, a decis sa vina in fața juraților cu un preparat simplu, dar delicios.

- Alexandru Radu Popescu are 36 de ani și este stabilit in Londra, dupa ce și-a dat seama ca afacerea din domeniul construcțiilor nu mai este atat de profitabila. In prezent, este fotograf, dar pe langa asta, este pasionat și de bucatarie.

- Bogdan Raileanu a venit la Chefi la cuțite pentru a-și demonstra talentul in bucatarie. Concurentul este student la teologie, fiind ultima dorința a mamei sale, inainte de a muri, iar el este implinit cu faptul ca o poate mulțumi, din ceruri.

- Chefi la Cuțite promite o mulțime de surprize sezonul acesta, invitați de senzație și preparate care mai de care. In seara aceasta a facut spectacol in bucatarie marele fotbalist Bogdan Stelea, care i-a impresionat pe jurați cu preparatul sau. A facut dezvaluiri incendiare in emisiune despre colegii…

- Numaratoarea inversa a inceput: sambata aceasta, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu dau startul jurizarilor pe nevazute din sezonul 12 Chefi la cuțite, un sezon care le va prilejui noi intalniri memorabile cu invitați speciali, dar și cu concurenți care aduc in platoul show-ului…