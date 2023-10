Stiri pe aceeasi tema

- Valentin Timofte, Ioana Dehelean și Janni Alexandridis și-au facut echipele alaturi de care sa gateasca in Finala sezonului 12 Chefi la cuțite. Finaliștii au ales cu mare atenție persoanele cu care vor imparți bancul de lucru in ultima etapa a show-ului culinar. Iata la ce strategii au apelat.

- In ediția de seara trecuta, au fost anunțați cei trei concurenți care se vor lupta in finala de la Chefi la cuțite. Janni Alexandridis se numara printre cei care au ocupat un loc in ultima etapa a competiției, fericit ca și-a indeplinit una dintre marile dorințe.

- Ediția de seara trecuta a venit cu mari emoții pentru concurenții de la Chefi la cuțite, asta dupa ce au fost anunțați cei trei finaliști. Deși și-a dorit sa ajunga pana la finalul competiției, Alex Mihoc nu a ocupat un loc in finala.

- Sezonul 12 Chefi la cuțite și-a ales semifinaliștii. Dupa un ultim battle plin de situații tensionate și o proba individuala dificila, 9 concurenți merg direct in urmatoarea etapa a show-ului culinar. Iata cine sunt semifinaliștii Chefi la cuțite sezonul 12 in randurile de mai jos.

- A fost o seara importanta la Chefi la cuțite. Jurații au fost nevoiți sa faca o alegere dificila și sa iși formeze echipele alaturi de care vor porni pe drumul spre marele premiu de 30.000 euro. Chef Florin Dumitrescu a ales concurenții despre care crede ca ar putea sa fie invingatori, iar cuțitul sau…

- In ediția de luni, 25 septembrie, cei trei jurați iși vor alege echipele cu care intra in lupta culinara a sezonului 12 „Chefi la cuțite”. 120 de concurenti ai show-ului culinar de la Antena 1 au trecut prin emoții incredibile.Aseara, prima proba eliminatorie a bootcampului Chefi la cutite a trecut…

- Maramureșenii știu sa gateasca și o și demonstreaza. Marian Vida are 43 de ani și a venit din Baia Mare pentru a-i surprinde pe Chefi cu preparatul sau. Concurentul a gatit piure de cartofi cu chiftele marinate și a obținut 2 cuțite. Marian a mai participat și la alte emisiuni, cum ar fi iUmor. „Odata…

- Chefi la cuțite, 11 septembrie 2023. Andreea Balan a venit cu verdictul final! Artista a ales preparatul caștigator al probei de amuleta din aceasta ediție. Dupa ce a auzit vestea, cheful a radicat de fericire și a fost surprins de faptul ca este este caștigatorul, menționand ca nu s-a așteptat.