- Eshan Shokrollahi i-a „trimis” pe chefi intr-o noua dimensiune cu instrumentele sale in ediția 10 din sezonul 12 Chefi la cuțite de pe 17 septembrie 2023. Jurații au trait un moment magic in platoul show-ului culinar.

- Valentin Timofte a facut furori la Chefi la cuțite, in ediția din 9 septembrie 2023. Concurentul are o experiența impresionanta in bucatarie, iar preparatul lui i-a facut pe Sorin Bontea și Florin Dumitrescu sa ii ofere cuțitul de aur. Dincolo de viața profesionala, Valentin Timofte este un barbat implinit,…

- Valentin Florin Timofte a primit cuțitul de aur de la chef Sorin Bontea in ediția a 6-a a emsiunii Chefi la cuțite, de sambata, 9 septembrie 2023. Concurentul i-a impresionat pe juraț cu preparatul sau delicios, dar simplu.

- Valeriu Dumitrescu Lapadațescu a trecut prin momente grele dupa ce și-a pierdut doi frați, in timpul adolescenței. Acesta a inceput sa studieze psihologia, iar acum este terapeut in terapii complementare, precum și asistente manager in cadrul unei companii.

- Chefi la cutite sezonul 12. Concurentul Alin Salajean a facut spectacol in ediția 3 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12. Concurentul a organizat nunta lui Catalin Scarlatescu și a iubitei sale, Doina Teodoru și momentul a fost unul de-a dreptul savuros.

- Sorin Razvan Butnariu a venit la Chefi la cuțite cu o poveste de viața impresionanta, dar și cu binecuvantarea ierarhului inainte de a veni la emisiune. Concurentul spune ca este pasionat de bucatarie și a gatit menemen.

- Chefi la cuțite, 4 septembrie 2023. Cea de-a treia ediție continua cu o apariție electrizanta in platou. Alin Salajean a facut un show de proporții, iar jurații au vrut sa iși faca poza cu el. Concurentul l-a surprins chiar și pe Catalin Scalatescu, cu un plan bine pus la punct.