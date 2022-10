Stiri pe aceeasi tema

- Matteo Afloarei are 13 ani și a reușit sa-i emoționeze din plin pe cei trei chefi in ediția 14 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 3 octombrie 2022. Chef Florin Dumitrescu a citit o scrisoare pe care a primit-o din partea baiețelului.

- Gina Pistol traiește cea mai frumoasa perioada a vieții sale, considerandu-se o femeie implinita pe toate planurile, de cand a devenit mamica pentru prima data. Fiind nevoita sa se retraga de pe micile ecrane, dupa ce a nascut, blondina a fost inlocuita de Irina Fodor. Cum au reacționat vedetele de…

- Gina Pistol este una dintre cele mai indragite și apreciate prezentatoare TV de la noi din țara. Vedeta a fost nevoita sa lipseasca de pe micile ecrane, dupa ce s-a imbolnavit de Covid-19, iar Irina Fodor a fost cea care a inlocuit-o. In ediția din aceasta seara, Gina Pistol și-a facut apariția in platoul…

- Fara sare și piper mancare nu are gust, iar fara scantei… „Chefi la cuțite” n-ar mai avea succes. Pentru ca rivalitațile și replicile picante dintre cei trei chefi de la Antena 1 fac deliciul telespectatorilor, mai ales in sezonul cu numarul 10 care a ruleaza in prezent pe post. Chef Florin Dumitrescu…

- A inceput noul sezon Chefi la Cuțite pe Antena 1, iar maeștrii in arta culinara preferați ai romanilor au revenit pe micile ecrane. Deși Chef Sorin Botean, Chef Florin Dumitrescu și Chef Catalin Scarlatescu sunt prieteni bun de foarte mulți ani, puțini știu ca fostul caștigator de la Asia Express și…

- Maria Petre a venit in ediția 2 a sezonului 10 din Chefi la cuțite, de pe 5 septembrie 2022, pentru a le da juraților o lecție importanta de afaceri. Chef Florin Dumitrescu a ramas surprins de modul in care concurenta a reușit sa faca un profit uriaș.

- Doina Teodoru i-a facut o surpriza iubitului ei, Catatlin Scarlaescu și s-a prezentat ca și concurenta la Chefi la Cuțite, emisiunea pe care acesta o jurizeaza. Cu un simț al umorului innascut, Doina l-a luat la roast pe iubitul ei, in stilul caracteristic.

- Doina Teodoru, iubita lui Catalin Scarlatescu, vine la „Chefi la cuțite”, sezonul 10. Caștigatoarea „iUmor” face glume la adresa partenerului ei, iar colegii lui nu se pot abține din ras. Surpriza pentru telespectatori, dar și pentru Chef Catalin Scarlatescu. Doina Teodoru participa la „Chefi la cuțite”…