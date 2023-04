Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din aceasta seara de la Chefi la cuțite, sezonul 11, Bogdan Jurubița a facut un show spectaculos in platou, iar tanarul a venit cu un preparat delicios și i-a impresionat pe cei trei jurați. Iata care a fost verdictul chefilor, dar și ce cuvinte de lauda au avut la adresa concurentului

- In ediția din aceasta seara de la Chefi la cuțite, sezonul 11, Alin Dumitru Dop, in varsta de 12 ani, este pasionat de gatit, iar puștiul este sportiv de performanța și practica tenis de la varsta de șase ani. Concurentul i-a impresionat pe chefi cu preparatul sau. Iata care a fost verdictul juraților!

- Bogdan Jurubița a facut show total in ediția 10 din sezonul 11 Chefi la cuțite de pe 17 aprilie 2023. Tanarul a venit cu o premiera in istoria show-ului culinar. Iata cum a reușit sa-i impresioneze pe chefi.

- Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat chiar Calin Donca, celebrul concurent de la "Chefi la cuțite". Și de aceasta data, camere de filmat l-au surprins pe cunoscutul om de afaceri chiar intr-unul dintre bolizii de lux ai familiei.…

- In ediția din aceasta seara, jurații au aflat povestea de viața impresionanta a lui Adrian Hampu, concurentul care și-a pierdut mama in timpul pandemiei. De meserie bucatar, concurentul și-a dorit sa ii indeplineasca una dintre cele mai mari dorințe ale femeii care i-a dat viața.

- Petruț Cristian Arapu este tanarul de 19 ani care i-a impresionat pe chefi cu dezvaluirile pe care le-a facut. Concurentul a povestit prin ce situații a trecut ca sa iși poata urma pasiunea pentru gatit.

- Ionuț Ababe este unul dintre cei mai hotarați bucatari de la Chefi la cuțite! Concurentul și-a spus povestea de viața in emisiune. Provine dintr-o familie numeroasa, cu 9 copii, și a fost nevoit sa plece de unul singur in strainatate pentru a-și caștiga painea.

- In ediția 6 din sezonul 11, Chefi la cuțite, Andrei Mahala a venit sa ii surprinda pe jurați cu un preparat italian. Concurentul a pregatit melanzane parmigiana și a impresionat cu povestea lui. Andrei Mahala are 33 de ani și locuiește in Cluj-Napoca, insa pentru o buna perioada de timp a stat in Italia.