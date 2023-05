Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din urma cu o seara, chef Sorin Bontea i-a oferit prima tunica concurentei venita tocmai din Burundi. Diane Inamahoro este stabilita de mai mulți ani in Romania, unde a descoperit și pasiunea pentru bucatarie. Concurenta este casatorita cu un roman pe nume Ștefan, despre care a vorbit in cadrul…

- In ediția din acesta seara Chefi la cuțite, Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Catalin Scarlatescu au fost luați prin surprindere de Gina Pistol. Prezentatoarea TV i-a anunțat pe cei trei jurați ca vor fi nevoiți sa se lupte pentru amuletele din seif.

- Sherry Lever (Mistress Sofia) a venit in ediția 16 a sezonului 11 Chefi la cuțite de pe 1 mai 2023 alaturi de Chris, barbatul pe care aceasta il numește „sclav”. Apariția celor doi i-a lasat masca pe jurați.

- O concurenta de la Chefi la cuțite a trecut prin momente ingrozitoare, cand a fost batuta de fostul ei iubit. Tanara a indurat trei ani de agresiuni, inca de la o varsta frageda. Dupa o lunga perioada de timp, a reușit sa iși gaseasca curajul și sa spuna prin ce a trecut.

- Sultan Kosen, barbatul cunoscut drept cel mai inalt om din lume, i-a lasat masca pe jurații emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11 atunci cand și-a facut apariția in platou. Ceea ce a urmat a fost complet neașteptat.

- Razvan Simion vine sa ii jurizeze pe cei trei Chefi in show-ul culinar de la Antena 1. Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu se lupta pentru o noua amuleta la Chefi la cuțite. Concurența apriga la jocul de amuleta din ediția Chefi la cuțite de ieri seara. Premiul pus la bataie a fost…

- In ediția din aceasta seara, Gina Pistol a pus la cale o farsa cu ajutorul lui Catalin Scarlatescu și al lui Sorin Bontea. Cei trei au vrut sa il sperie pe Florin Dumitrescu, dar nu a fost așa de ușor, caci juratul a intuit imediat ce aveau de gand sa faca.

- Zhou Yan Yan nu a fost lasata de parinți sa se casatoreasca cu un barbat din Romania. Concurenta de la Chefi la cuțite și-a deschis cinci restaurante pana acum și s-a mutat la noi in țara inca de pe vremea cand avea varsta de 11 ani.