Stiri pe aceeasi tema

- Cand Irina Fodor a anunțat ce tema de gatit a pregatit, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu și-au pus mainile in cap. Sorin Bontea a facut un gest neașteptat, la Chefi la cuțite sezonul 12.

- Anunțul zilei in piața media il reprezinta plecarea celor trei jurați ai emisiunii Chefi la Cuțite. Vestea a luat prin surprindere pe toata lumea. Ce sume de bani vor pierde Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu? Bontea, Dumitrescu și Scarlatescu, cei trei jurați de la „Chefi la Cuțite”,…

- Printr-un comunicat de presa transmis joi seara, postul de televiciune care gazduia show-ul culinar anunța inlocuirea celor trei chefi din juriul „Chefi la cutite” - Florin Dumitrescu, Catalin Scarlatescu și Sorin Bontea. Motivul desparțirii: refuzul celor trei de a participa la filmarile din octombrie…

- In ediția 16 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 26 septembrie 2023, cele trei echipe conduse de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au pregatit rețete bazandu-se pe ingrediente aproape imposinil de combinat. La final, colegii de la Observator au facut degustarea și au votat, iar…

- In ediția 9 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 13 septembrie 2023, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu primsc vizita unui Chef patiser celebru din Franța, Tal Spiegel, care vrea sa-i impresioneze pe jurați cu creația sa culinara.

- Miza uriașa, in aceasta seara, la Chefi la cuțite: Irina Fodor pune in joc a doua bomba din sezonul 12 al show-ului culinar. Tot in aceasta seara, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu vor primi vizita unui Chef patiser celebru din Franța, care vrea sa-i impresioneze cu creația sa culinara.

- Mai sunt trei zile pana la premiera sezonului 12 Chefi la cuțite! Sambata aceasta, de la ora 20:00, la Antena 1, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu intra din nou in platoul jurizarilor pe nevazute.

- Sambata aceasta, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu se intorc la masa juraților, dar și la bancurile de lucru din platoul unde se dau luptele pentru amulete: incepe sezonul 12 Chefi la cuțite!