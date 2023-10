Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce au aflat pentru cine vor gati și ce vor ingrediente vor avea de folosit, Sorin Bontea a decis sa foloseasca o noua amuleta, astfel incat echipa lui sa se poata descurca in timpul probei. Așa ca, a decis sa vina in joc cu avantajul ca echipa portocalie sa gateasca impreuna cu Rikito Watanabe.

- In ediția din aceasta seara de la Chefi la cuțite, sezonul 12, concurenții au dat tot ce este mai bun pentru a gati preparatele, iar cei trei jurați au pus la joc cele trei amulete. Proba a starnit hohote de ras, insa le-a dat batai de cap unor concurenți.

- In ediția din aceasta seara de la Chefi la cuțite, sezonul 12, chef Sorin Bontea a folosit una dintre amulete și a creat tensiuni intre concurenți. Irina Fodor a dat startul celui de-al doilea battle, iar jurații au fost deranjați ca Sorin Botea a pus la joc amuleta.

- Ediția din aceasta seara, 13 septembrie 2023, a adus o noua provocare pentru cei trei jurați de la Chefi la cuțite. In joc este pusa bomba de amulete, care, evident, aduce avantaje importante. Celor trei li s-a alaturat și Florin Ivan.

- Miza uriașa, in aceasta seara, la Chefi la cuțite: Irina Fodor pune in joc a doua bomba din sezonul 12 al show-ului culinar. Tot in aceasta seara, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu vor primi vizita unui Chef patiser celebru din Franța, care vrea sa-i impresioneze cu creația sa culinara.

- Marea premiera a sezonului 12 Chefi la cuțite urmeaza in acest weekend, la Antena 1: sambata și duminica, de la ora 20:00, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu iși dau intalnire in platoul show-ului culinar, in primele doua ediții ale noului sezon, premiera maraton continuand cu alte…

- Numaratoarea inversa a inceput: sambata aceasta, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu dau startul jurizarilor pe nevazute din sezonul 12 Chefi la cuțite, un sezon care le va prilejui noi intalniri memorabile cu invitați speciali, dar și cu concurenți care aduc in platoul show-ului…

- Toamna aceasta, televiziunea are gust doar la Antena 1, din 2 septembrie, cand Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu lanseaza mult așteptata invitație: ”Hai la masa, Romania!”, la festinul sezonului 12 Chefi la cuțite.