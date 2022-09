Stiri pe aceeasi tema

- Mufy Haser, in varsta de 29 de ani, este de profesie chef bucatar. Concurentul de la Chefi la Cuțite a lucrat intr-un restaurant libanez, iar mai apoi s-a mutat in Romania, asta dupa ce tatal și fratele sau au propriul restaurant libanez, de ani buni, la noi in țara. Mufy Haser are o poveste impresionanta,…

- O satmareanca, originara din Tara Oasului, a reusit sa obtina doua cutie, in aceasta seara (azi, 6 septembrie), la “Chefi la cutite”, emisiune difuzata de postul Antena 1. Florica Baboi are 37 de ani, este de profesie bucatar și organizator de evenimente la Paris. Pentru ertapa din aceasta seara, Florica…

- Dupa noua sezoane in care au incantat telespectatorii cu preparatele lor spectaculoase pentru cele mai dorite amulete din show-ul Chefi la cuțite, Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu au pregatit un regal, demn de sezonul 10 al emisiunii.

- Irina Fodor a pus la bataie o noua amuleta in ediția 2 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 5 septembrie 2022. Celor trei chefi nu le-a venit sa creada cand au aflat care este miza uriașa a jocului.

- Admiratoarele nu-i dau pace lui Chef Catalin Scarlatescu, deși și-a asumat relația cu Doina Teodoru. In una dintre edițiile de la „Chefi la cuțite”, sezonul 10, juratul are parte de o vizita neașteptata in platoul emisiunii.Sezonul 10 „Chefi la cuțite”, care incepe la Antena 1 duminica, 4 septembrie,…

- Cea mai indragita intrecere gastronomica din Romania revine la Antena 1 cu un sezon aniversar prezentat de Gina Pistol și Irina Fodor. Este prima data cand show-ul are doua prezentatoare, o formula care face cu atat mai special sezonul 10 Chefi la cuțițe.

- Marea revenire a maeștrilor bucatariei la Antena 1 vine cu multe nouțați care vor adauga savoare rețetei deja consacrate a celebrului show culinar. Sezonul 10 Chefi la cuțițe va debuta in toamna la Antena 1 intr-un decor nou, special creat pentru a marca decada de succes a trioului de senzație alcatuit…

- Nunta mare la Chefi la Cuțite! Robert Vasiliu și frumoasa lui partenera, Eleodora, au spus marele "DA!" in fața ofițerului starii civile. Cei doi au postat imaginile pe rețelele de socializare, iar fostul concurent de la Chefi la Cuțite a transmis un mesaj emoționant in mediul online.