Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 9 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 13 septembrie 2023, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu primsc vizita unui Chef patiser celebru din Franța, Tal Spiegel, care vrea sa-i impresioneze pe jurați cu creația sa culinara.

- Mahieu Eloi a venit cu mare incredere la Chefi la cuțite și crede ca locul lui este in bucatarie. Tanarul a crescut in Franța, acolo unde familia lui are o ferma, iar de trei ani, Romania a devenit a doua lui casa.

- Miza uriașa, in aceasta seara, la Chefi la cuțite: Irina Fodor pune in joc a doua bomba din sezonul 12 al show-ului culinar. Tot in aceasta seara, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu vor primi vizita unui Chef patiser celebru din Franța, care vrea sa-i impresioneze cu creația sa culinara.

- Remus Iosub a devenit cunoscut dupa ce a participat la iUmor, el fiind caștigatorul sezonului 13. Tanarul a venit impreuna cu logodnica lui, Denisa Dragan, și au facut show in bucatarie. Pe langa glume și momente amuzante, cei doi au gatit lobster tail cu garnitura de cartofi wedges dulci la cuptor.

- Alexandru Radu Popescu are 36 de ani și este stabilit in Londra, dupa ce și-a dat seama ca afacerea din domeniul construcțiilor nu mai este atat de profitabila. In prezent, este fotograf, dar pe langa asta, este pasionat și de bucatarie.

- Chefi la Cuțite promite o mulțime de surprize sezonul acesta, invitați de senzație și preparate care mai de care. In seara aceasta a facut spectacol in bucatarie marele fotbalist Bogdan Stelea, care i-a impresionat pe jurați cu preparatul sau. A facut dezvaluiri incendiare in emisiune despre colegii…

- Marea premiera a sezonului 12 Chefi la cuțite urmeaza in acest weekend, la Antena 1: sambata și duminica, de la ora 20:00, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu iși dau intalnire in platoul show-ului culinar, in primele doua ediții ale noului sezon, premiera maraton continuand cu alte…

- Nina Hariton a caștigat „Chefi la cuțite” 2023 și premiul in valoare de 30.000 de euro. Intr-un interviu pentru ego.ro, ea a explicat in ce investește banii, dar a și dezvaluit cat de mandra e ca și-a lansat prima carte, care e intitulata „Pas cu pas in bucatarie”.Dupa succesul in emisiunea culinara…