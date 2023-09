Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din aceasta seara, 13 septembrie 2023, Cristina Ștefania a fost cea care a degustat preparatele juraților și a decis cine a caștiga bomba de amulete. Artista spune ca i-a fost dificil sa se decida, pentru ca toate cele patru farfuriile au surprins-o placut, dar a trebuit sa aleaga doar una.

- Cristina Ștefania a anunțat cine a caștigat cea de-a noua amuleta de la Chefi la cuțite sezonul 12, in ediția 9 din 13 septembrie 2023. Chefii au așteptat cu sufletul la gura raspunsul pentru a doua bomba cu mai multe amulete. Afla in randurile de mai jos ce decizie a luat artista pentru proba Wine…

- Ediția din aceasta seara, 13 septembrie 2023, a adus o noua provocare pentru cei trei jurați de la Chefi la cuțite. In joc este pusa bomba de amulete, care, evident, aduce avantaje importante. Celor trei li s-a alaturat și Florin Ivan.

- In ediția 9 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 13 septembrie 2023, chefii se lupta pentru a doua bomba cu mai multe amulete din sezonul 12. Este vorba despre un premiu ravnit de toți cei trei jurați, intrucat bomba conține mai multe amulete cu avantaje esențiale pentru etapa confruntarilor pe echipe.

- Miza uriașa, in aceasta seara, la Chefi la cuțite: Irina Fodor pune in joc a doua bomba din sezonul 12 al show-ului culinar. Tot in aceasta seara, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu vor primi vizita unui Chef patiser celebru din Franța, care vrea sa-i impresioneze cu creația sa culinara.

- Ieri seara, in a doua ediție din sezonul 12 Chefi la cuțite, Chef Sorin Bontea a inregistrat o noua victorie la lupta pentru amuleta, dupa jurizarea facuta de Dani Oțil. In aceasta seara, spiritele se incing in platoul show-ului culinar, pentru ca Irina Fodor arunca in joc o bomba cu mai multe amulete!

- Sezonul 12 continua cu noi concurenți spectaculoși, la Chefi la cuțite. A dat sala de sport pe bucataria din emisiune și a reușit sa ii surprinda pe jurați! Alexandru Bunea a fost recunoscut de cei trei chefi, iar povestea lui de viața a fost de-a dreptul surprinzatoare! Iata cine este și cu ce se ocupa!

- Sambata aceasta, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu se intorc la masa juraților, dar și la bancurile de lucru din platoul unde se dau luptele pentru amulete: incepe sezonul 12 Chefi la cuțite!