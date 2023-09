Stiri pe aceeasi tema

- Miza uriașa, in aceasta seara, la Chefi la cuțite: Irina Fodor pune in joc a doua bomba din sezonul 12 al show-ului culinar. Tot in aceasta seara, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu vor primi vizita unui Chef patiser celebru din Franța, care vrea sa-i impresioneze cu creația sa culinara.

- Irina Fodor a pus in joc o noua amuleta „periculoasa”, in ediția 8 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 11 septembrie 2023. Anunțul ei a venit intr-un mod inedit care i-a speriat atunci cand au vazut ce ii așteapta in platou. In ediția 8 din de la Chefi la cuțite, sezonul 12, din 11 septembrie 2023,…

- Chefi la cuțite, 11 septembrie 2023. Jurații au primit o noua provocare in ediția din aceasta seara. Irina Fodor a anunțat amuleta pentru care se vor confrunta, dar mai ales invitatul special care va decide caștigatorul. Cea care va juriza preparatele este Andreea Balan, iar cheful care se alatura cursei…

- Cei trei jurați vor gati alaturi de Patrizia Paglieri. Aceștia au de preparat paste, iar o amuleta importanta este pusa in joc in ediția din aceasta seara. Cine o caștiga poate salva un concurent daca echipa sa este la proba individuala.

- In ediția din 9 septembrie, jurații de la Chefi la cuțite au primit o noua provocare. In joc este pusa cea de-a șasea amuleta, care, așa cum era de așteptat, aduce un avantaj considerabil. Cei trei vor gati alaturi de cuțitul de aur al lui Catalin Scarlatescu din sezonul 9.

- Irina Fodor și-a facut apariția in bucatarie și a anunțat ce avantaj uriaș aduce amuleta 3 de la Chefi la cuțite sezonul 12, in ediția din 4 septembrie 2023. De data aceasta, in joc a fost pusa o bomba cu amulete!

- Ieri seara, in a doua ediție din sezonul 12 Chefi la cuțite, Chef Sorin Bontea a inregistrat o noua victorie la lupta pentru amuleta, dupa jurizarea facuta de Dani Oțil. In aceasta seara, spiritele se incing in platoul show-ului culinar, pentru ca Irina F

- Ieri seara, in a doua ediție din sezonul 12 Chefi la cuțite, Chef Sorin Bontea a inregistrat o noua victorie la lupta pentru amuleta, dupa jurizarea facuta de Dani Oțil. In aceasta seara, spiritele se incing in platoul show-ului culinar, pentru ca Irina Fodor arunca in joc o bomba cu mai multe amulete!