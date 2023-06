Stiri pe aceeasi tema

- Gina Pistol a anunțat o proba demna de stele Michelin in ediția 35 din sezonul 11 Chefi la cuțite de pe 13 iunie 2023. Chef Florin Dumitrescu a fost filmat de camere in timp ce il fugarește pe chef Catalin Scarlatescu.

- Proba de battle a luat sfarșit la Chefi la cuțite și in aceasta ediție. Concurenții au trecut prin emoții mari și mult stres, iar verdictul final i-a șocat. Diferența de scor a fost uriașa, dupa ce una dintre echipe a obținut aproape toate farfuriile. Ultimele patru au facut diferența, iar una dintre…

- Incepe o noua saptamana cu batalii aprige la Chefi la cuțite, iar prima seara are un deznodamant cu totul surprinzator. Cei trei jurați și echipele lor intra in cea de-a zecea confruntare culinara cu forțe proaspete.

- Chefi la cuțite, 22 mai 2023. Andrea Sabini este concurentul care a fost eliminat din show-ul culinar de la Antena 1. El facea parte din echipa lui Florin Dumitrescu.Cu doar 5 puncte obținute pentru preparatul sau, Andrea Sabini a parasit competiția. „S-a pus singur in dificultate alegand sa gateasca…

- In ediția 21 a emisiunii Chefi la cuțite, concurenții care au ramas in competiție au descoperit ce proba le aduce cea de-a doua proba din bootcamp, dar și care sunt culorile echipelor din sezonul 11.

- In ediția 20 din sezonul 11 Chefi la Cuțite, concurenții care au primit 2 sau 3 cuțite au intrat in bootcamp unde au avut parte in aceasta ediție de prima proba. Proba anunțata de cei trei jurați i-a luat prin surprindere pe majoritatea concurenților. Iata cum au reacționat.

- Preselecțiile s-au terminat la Chefi la cuțite, iar proba de bootcamp a inceput cu forțe noi și o dorința arzatoare comuna a concurenților de a demonstra ca merita un loc in echipe. Așa cum era de așteptat, spiritele s-au incins intre cei care lupta impreuna, dar separat pentru un loc in etapa urmatoare.