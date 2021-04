Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai noua editie Chefi la cutite, difuzata aseara, la Antena 1, a pus in joc o amuleta prețioasa: caștigatorul va putea opri timp timp de zece minute celelalte doua echipe, cu excepția unui singur...

- Luni seara, Chefi la cuțite a fost din nou lider de audiența și s-a situat in topul preferințelor telespectatorilor. Conform Kantar Media, cooking show-ul de la Antena 1 a obținut la nivelul publicului comercial c...

- Marius Savescu i-a facut pe chefi sa rada cu lacrimi in ediția 15 Chefi la Cuțite. Cu o cariera de peste 25 de ani ca voice-over, actorul s-a transformat in cele mai indragite personaje de desene animate, spre incantarea celor trei amfitrioni.

- Ionut Rusu (Diavolul) si Andrei Ciobanu (Dumnezeu) au decis sa pregateasca pentru jurați o rețeta speciala, in ediția 9 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” și a ieșit show de zile mari.

- Pe Smiley și pe chef Florin Dumitrescu ii cunoaște o țara intreaga, dar puțini sunt cei care știu ce relație exista intre cei doi. Gestul facut acum de juratul de la Chefi la cuțite spune, insa, multe despre cum se ințeleg cei doi.

- Cunoscuta prezentatoare de la Chefi la cuțite a izbucnit in lacrimi chiar in show-ul pe care il prezinta. Ce a facut-o sa lacrimeze pe viitoarea mamica? Fanii au susținut-o și au incurajat-o de acasa. Gina Pistol, in lacrimi la Chefi la cuțite. Vedeta s-a emoționat imediat Noul sezon din Chefi la cuțite…

- Ionuț Belei, caștigatorului sezonului 8 Chefi la cuțite, și-a emoționat toți admiratorii de pe rețelele de socializare. Tanarul le-a impartașit internauților in ce mod romantic și-a surprins iubita. Iata cum i-a adus zambetul pe buze Sabinei fostul concurent de la show-ul culinar!

- Concurenta de la Chefi la cuțite, prima imagine cu ecografia fetiței! Frumoasa vedeta mai are puțin și devine mamica pentru prima oara! Like Creața și-a impartașit bucuria cu cei din mediul online!