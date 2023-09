Stiri pe aceeasi tema

- Harnaam Kaur se confrunta cu probleme de sanatate, motiv pentru care i-a crescut parul facial extrem de mult. Deși a primit bullying in timpul adolescenței, acum este un speaker motivațional și inseamna alte persoane sa se iubeasca pe sine.

- Laura Ocneriu de la Chefi la cuțite are 47 de ani și in urma cu mai bine de un deceniu a aflat ca sufera de o boala grava. Concurenta spune ca a trecut printr-o perioada dificila, iar de cand a primit diagnosticul crunt din partea medicilor este nevoita sa urmeze un tratament toata viața.

- Bogdan Raileanu a venit la Chefi la cuțite pentru a-și demonstra talentul in bucatarie. Concurentul este student la teologie, fiind ultima dorința a mamei sale, inainte de a muri, iar el este implinit cu faptul ca o poate mulțumi, din ceruri.

- In ediția 6 din Chefi la cuțite sezonul 12, difuzata pe 9 septembrie 2023, jurații au fost uimiți sa guste dintr-un preaparat care conținte una dintre cele mai scumpe ciuperci din lume. Ce a gatit Dan Olar.

- Chefi la cuțite, 4 septembrie 2023. Jurații au cunoscut o concurenta cu totul speciala in ediția cu numarul trei. Nadia Ursaru este vecina lui Florin Dumitrescu, iar povestea ei de viața este de-a dreptul impresionanta. Concurenta reprezinta cu mandrie cultura rromilor, din care și ea face parte.

- Maryoris Hurtodo nu este pentru prima data in bucatarie. Concurenta are 31 de ani și spune ca marea ei pasiune este gatitul și ca asta iși dorește sa faca in continuare. A venit la Chefi la cuțite din Venezuela și nu a putut sa nu se gandeasca la mama ei, ramasa in țara natala.

- Chefi la cutite semifinala din 19 iunie 2023. Ediția cu numarul 37 a concursului de gatit difuzat pe Antena 1 s-a lasat cu emotii si destainuiri. Dupa ce concurentii au aflat de la Gina Pistol care este tema de gatit pentru prima proba, acestia au facut dezvaluiri neasteptate in bucatarie.

- In ediția 37 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, cei 9 concurenți ajunși in semifinala au primit de la Gina Pistol o veste ce i-a luat prin surprindere. Ușile s-au deschis și in platou și-au facut apariția rudele semifinaliștilor.