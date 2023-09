Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 8 de la Chefi la cuțite, din 11 septembrie 2023, Andreea Balan a anunțat cine este caștigatorul jocului de amuleta, unde chefii s-au intrecut in preparate din combinații „nebune”.

- Chefi la cuțite, 11 septembrie 2023. Jurații au primit o noua provocare in ediția din aceasta seara. Irina Fodor a anunțat amuleta pentru care se vor confrunta, dar mai ales invitatul special care va decide caștigatorul. Cea care va juriza preparatele este Andreea Balan, iar cheful care se alatura cursei…

- Irina Fodor a pus in joc o noua amuleta „periculoasa”, in ediția 8 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 11 septembrie 2023. Anunțul ei a venit intr-un mod inedit care i-a speriat atunci cand au vazut ce ii așteapta in platou.

- Ieri seara, la Chefi la cuțite, Catalin Scarlatescu a inregistrat prima victorie la amuleta din sezonul 12. Competiția continua in aceasta seara cu o noua confruntare, care ii va pune in mare dificultate pe jurați.

- In ediția din aceasta seara, jurații au gatit pentru o noua amuleta. Cosmin Natanticu le-a jurizat preparatele și a afirmat ca nu toate farfuriile au fost pe placul sau. La final, Catalin Scarlatescu s-a bucurat de prima lui amuleta a sezonului,

- Chefi la cutite, 9 septembrie 2023. In aceasta seara, chefii le-au dat din nou intalnire telespectatorilor in platoul amuletei. A fost o lupta stransa, cu o provocare pe gustul lui Chef Catalin Scarlatescu. Cel care da verdictul in editia de sambata, 9 septembrie 2023, disponibila pe Antena 1 si in…

- In ediția din 9 septembrie, jurații de la Chefi la cuțite au primit o noua provocare. In joc este pusa cea de-a șasea amuleta, care, așa cum era de așteptat, aduce un avantaj considerabil. Cei trei vor gati alaturi de cuțitul de aur al lui Catalin Scarlatescu din sezonul 9.

- In a doua ediție din sezonul 12 Chefi la cuțite de pe 3 septembrie 2023, Dani Oțil a dat verdictul final in ceea ce privește caștigatorul jocului de amuleta. Chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu, chef Catalin Scarlatescu și chef Roxana Blenche au așteptat cu nerabdare decizia invitatului special.