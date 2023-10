Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 25 de la Chefi la cuțite, sezonul 12 din 11 octombrie 2023, chef Sorin Bontea și chef Florin Dumitescu au scos toți așii din maneca. Trei amulete s-au dat in al 10-lea battle, iar tensiunea a atins cote maxime la bancurile de lucru.

- In ediția 24 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 10 octombrie 2023, haosul s-a dezlanțuit in bucatarie. Chef Sorin Bontea și chef Florin Dumitrescu nu și-au mai putut stapani reacțiile la erorile concurenților lor. Ce s-a intamplat la bancuri.

- Miza uriașa, in aceasta seara, la Chefi la cuțite: Irina Fodor pune in joc a doua bomba din sezonul 12 al show-ului culinar. Tot in aceasta seara, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu vor primi vizita unui Chef patiser celebru din Franța, care vrea sa-i impresioneze cu creația sa culinara.

- Ieri seara, Chefii au dat un recital creativ in bucataria Chefi la cuțite, reușind sa transforme presiunea unei provocari extrem de dificile intr-o sesiune de gatit care le-a dovedit excelența in arta culinara.

- Carmen Bruma a fost cea care a anunțat, in ediția din aceasta seara, caștigatorul celei de-a patra amulete. Chef Sorin Bontea, chef Catalin Scarlatescu și chef Florin Dumitrescu au așteptat cu sufletul la gura verdictul final, mai ales ca cel care va fi desemnat caștigator va avea posibilitatea sa aleaga…

- Ieri seara, in a doua ediție din sezonul 12 Chefi la cuțite, Chef Sorin Bontea a inregistrat o noua victorie la lupta pentru amuleta, dupa jurizarea facuta de Dani Oțil. In aceasta seara, spiritele se incing in platoul show-ului culinar, pentru ca Irina Fodor arunca in joc o bomba cu mai multe amulete!

- In a doua ediție din sezonul 12 Chefi la cuțite de pe 3 septembrie 2023, Dani Oțil a dat verdictul final in ceea ce privește caștigatorul jocului de amuleta. Chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu, chef Catalin Scarlatescu și chef Roxana Blenche au așteptat cu nerabdare decizia invitatului special.