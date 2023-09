Stiri pe aceeasi tema

- Harnaam Kaur se confrunta cu probleme de sanatate, motiv pentru care i-a crescut parul facial extrem de mult. Deși a primit bullying in timpul adolescenței, acum este un speaker motivațional și inseamna alte persoane sa se iubeasca pe sine.

- Remus Iosub a devenit cunoscut dupa ce a participat la iUmor, el fiind caștigatorul sezonului 13. Tanarul a venit impreuna cu logodnica lui, Denisa Dragan, și au facut show in bucatarie. Pe langa glume și momente amuzante, cei doi au gatit lobster tail cu garnitura de cartofi wedges dulci la cuptor.

- Valeriu Dumitrescu Lapadațescu a trecut prin momente grele dupa ce și-a pierdut doi frați, in timpul adolescenței. Acesta a inceput sa studieze psihologia, iar acum este terapeut in terapii complementare, precum și asistente manager in cadrul unei companii.

- In ediția din aceasta seara, jurații au avut parte de o surpriza, la Chefi la cuțite. Lor le-a gatit fostul portar al „generației de aur”, Bogdan Stelea și a plecat acasa cu trei cuțite.

- Chefi la cutite sezonul 12 – 5 septembrie 2023. Editia de marti a emisiunii de la Antena 1 si din AntenaPLAY a adus noi surprize. Concurentul Oscar Gal l-a lasat cu gura cascata pe chef Florin Dumitrescu in ediția patru din sezonul 12 Chefi la cuțite. Tanarul a facut marturisiri uluitoare despre profesia…

- Samuel Dița a facut dezvaluiri cu lacrimi in ochi despre viața lui in a doua ediție din sezonul 12 Chefi la cuțite de pe 3 septembrie 2023. Concurentul a muncit 76 de saptamani fara pauze, pana cand corpul i-a cedat.

- S-a anunțat cine a caștigat Chefi la Cuțite 2023. Concurentul a plecat cu premiul de 30.000 de euro acasa. Acesta a fost ales de juriul special al celebrei emisiuni culinare de la Antena 1 dintre cei trei finaliști, Paul Tudosescu, Nina Hariton și Laurențiu Neamțu. El este caștigatorul sezonului 11…

- Așteptarea a luat sfarșit pentru telespectatori! Aceștia au aflat cine e marele caștigator al sezonului 11 Chefi la cuțite. Nina Hariton, concurenta din echipa roșie condusa de chef Sorin Bontea, pleaca acasa cu premiul.