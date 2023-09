Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 7 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 10 septembrie 2023, telespectatorii au fost martorii unui moment unic, cu participarea speciala a lui Harnaam Kaur, tanara in varsta de 32 de ani cunoscuta drept "femeia cu barba". Momentul sau a oferit nu doar un festin culinar, ci și o lecție importanta…

- Valeriu Dumitrescu Lapadațescu a trecut prin momente grele dupa ce și-a pierdut doi frați, in timpul adolescenței. Acesta a inceput sa studieze psihologia, iar acum este terapeut in terapii complementare, precum și asistente manager in cadrul unei companii.

- Laura Ocneriu de la Chefi la cuțite are 47 de ani și in urma cu mai bine de un deceniu a aflat ca sufera de o boala grava. Concurenta spune ca a trecut printr-o perioada dificila, iar de cand a primit diagnosticul crunt din partea medicilor este nevoita sa urmeze un tratament toata viața.

- Chefi la cuțite, 4 septembrie 2023. Ruxandra Dragoș și Nuwan Henaka au o poveste de dragoste desprinsa din filmele romantice! Cei doi au venit in ediția cu numarul trei al cooking show-ului cu dorința de a participa unul impotriva celuilalt. Concurenta are o meserie impresionanta, care a starnit aprecierea…

- Chefi la cuțite, 4 septembrie 2023. Ediția cu numarul trei al cooking show-ului continua cu o poveste de viața desprinsa din filme. Gabriela Țugui a facut confesiuni in lacrimi despre copilaria ei dureroasa. Concurenta a fost parasita de mama ei la doar șase ani. Ea și fratele ei au ramas cu un tata…

- Maryoris Hurtodo nu este pentru prima data in bucatarie. Concurenta are 31 de ani și spune ca marea ei pasiune este gatitul și ca asta iși dorește sa faca in continuare. A venit la Chefi la cuțite din Venezuela și nu a putut sa nu se gandeasca la mama ei, ramasa in țara natala.

- Nina Hariton, prima femeie din istoria emisiunii Chefi la cuțite care a obținut și trei cuțite de aur, se pare ca nu este un chef bucatar. Urmariți acets articol, pentru ca o sa va dezvalui ce meseria are la baza aceasta. Nina Hartion, viața din spatele bucatariei ”Chefi la Cuțite” A venit de la Paris…

- Doua concurente au ajuns pe perfuzii la Chefi la cuțite. Cu ce probleme de sanatate s-au confruntat. Iata ce au declarat in cadrul ediției din aceasta seara a emisiunii. Oboseala și tensiunea și-a pus amprenta asupra uneia dintre ele. Ce au marturisit cele doua.