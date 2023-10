Stiri pe aceeasi tema

- Echipa lui Florin Dumitrescu a scapat de duel, in timp ce confruntarea s-a dat intre concurenții lui Catalin Scarlatescu și ai lui Sorin Bontea. Pentru unul dintre ei, experiența Chefi la cuțite s-a terminat dupa primul battle, atunci cand a obținut cel mai mic punctaj.

- Un concurent a fost eliminat in ediția 16 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12, de la Antena 1. Suntem in punctul culminant al primei ediții de confruntare a sezonului 12. Eliminarea pentru oricare dintre cei doi chefi ai caror echipe au susținut duelul ar fi o prima pierdere greu de uitat. Cum a…

- In ediția din aceasta seara de la Chefi la cuțite, soția lui Florin Dragomir a gatit pentru jurați. Florin Dumitrescu a parut deranjat de cum a aranjat Raluca elementele din farfurie și a fost surprins sa o revada, alaturi de partenerul ei.

- In episodul din aceasta seara, cel cu numarul 12 al sezonului 12 Chefi la cuțite, difuzat pe data de 19 septembrie 2023, Ana Maria Branza a gatit pentru chef Catalin Scarlatescu, chef Sorin Bontea și chef Florin Dumitrescu. Campioana le-a preparat juraților un desert spectaculos.

- Ediția din 17 septembrie 2023 a mai adus un cuțit de aur in sezonul 12 la Chefi la cuțite. Florin Dumitrescu a decis sa porneasca pe drumul spre marele premiu cu un concurent cu o experiența incredibila. Janni Alexandridis a gatit pentru nume mari in lume, precum Lewis Hamilton sau Selena Gomez.

- Irina Fodor a pus in joc o noua amuleta „periculoasa”, in ediția 8 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 11 septembrie 2023. Anunțul ei a venit intr-un mod inedit care i-a speriat atunci cand au vazut ce ii așteapta in platou. In ediția 8 din de la Chefi la cuțite, sezonul 12, din 11 septembrie 2023,…

- Chefi la cutite sezonul 12 – 5 septembrie 2023. Editia de marti a emisiunii de la Antena 1 si din AntenaPLAY a adus noi surprize. Concurentul Oscar Gal l-a lasat cu gura cascata pe chef Florin Dumitrescu in ediția patru din sezonul 12 Chefi la cuțite. Tanarul a facut marturisiri uluitoare despre profesia…

- Mai sunt trei zile pana la premiera sezonului 12 Chefi la cuțite! Sambata aceasta, de la ora 20:00, la Antena 1, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu intra din nou in platoul jurizarilor pe nevazute.