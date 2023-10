Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Minca, concurentul din echipa turcoaz, a suferit o accidentare dureroasa in ediția 18 din sezonul 12 Chefi la cuțite, de pe 1 octombrie 2023. De asemenea, chef Catalin Scarlatescu a „explodat” in bucatarie de nervi și nu și-a mai putut stapani reacțiile.

- Catalin Scarlatescu și-a ales cu entuziasm cuțitul de aur, dupa ce l-a cunoscut pe Alex Mihoc. Concurentul are o cariera impresionanta, chiar daca are doar 18 ani. Inca de la varsta de 14 ani, cuțitul de aur al lui Catalin Scarlatescu gatea pentru staruri din fotbal precum Kylian Mbappe sau Karim Benzema.

- In ediția din 17 septembrie 2023, Florin Dumitrescu i-a oferit cuțitul de aur lui Janni Alexandridis, un bucatar in varsta de 23 de ani, care a inceput din copilarie sa gateasca. Concurentul spune ca și-a dorit intotdeauna sa iși faca o cariera și il are drept model pe tatal sau.

- In ediția din aceasta seara de la Chefi la cuțite, Bogdan Ionuț Gurguța a gatit pentru jurați. Concurentul are 34 de ani, este bucatar și are experiența ca pizzer. Preparatul tanarului a starnit mai multe reacții din partea juraților, care au vrut sa il „testeze”.

- Ediția din 17 septembrie 2023 a mai adus un cuțit de aur in sezonul 12 la Chefi la cuțite. Florin Dumitrescu a decis sa porneasca pe drumul spre marele premiu cu un concurent cu o experiența incredibila. Janni Alexandridis a gatit pentru nume mari in lume, precum Lewis Hamilton sau Selena Gomez.

- Janni Alexandridis este concurentul care a primit cuțitul de aur de la Florin Dumitrescu in cadrul sezonului al 12-lea la „Chefi la cuțite”. A facut mancare pentru Lewis Hamilton și Selena Gomez.

- Chefi la cuțite, 11 septembrie 2023. Moment spectaculos in fața camerelor de filmat! Razvan Minca a venit cu multa incredere in competiție, dar și o dorința arzatoare. Concurentul a profitat de momentul special in care se afla și și-a cerut iubita in casatorie! Jurații au fost impresionați de curajul…

- Valentin Florin Timofte a primit cuțitul de aur de la chef Sorin Bontea in ediția a 6-a a emsiunii Chefi la cuțite, de sambata, 9 septembrie 2023. Concurentul i-a impresionat pe juraț cu preparatul sau delicios, dar simplu.