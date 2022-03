Stiri pe aceeasi tema

- Urmeaza proba de gatit a zile in care este pusa in joc cea mai importanta miza a etapei, imunitatea echipei. Punctajele bune atrag niște avantaje in proba de gatit, atuuri ce pot fi decisive pentru o mult ravnita victorie, in a doua zi din Lesbos.

- Rebecca Bumputu (Becky) și Istvan Kozocsa fuzioneaza foarte bine in bucatarie, ba chiar cel din urma și-a aratat aprecierea fața de colega sa, alaturi de care a reușit sa se mobilizeze exemplar. Cum s-au descurcat cei doi in a doua etapa ce i-a adus in casele localnicilor din Lesbos.

- Tanya Povenskaya e una dintre cele mai apreciate concurente de la Chefi fara limite, emisiune difuzata la Antena 1. Tanara a reușit sa se faca imediat intregita, insa cine e ea și cu se se ocupa. Aceasta are o afacere.

- In a patra ediție de Chefi fara limite din 28 februarie 2022, echipele au luptat pentru imunitate individuala pregatind un preparat specific mediteraneean, cu iz grecesc. Proba le-a oferit libertatea de a-și pune in joc creativitatea. Farfuriile au zburat și victoria a fost clara!

- Proba individuala pentru echipa mov a inceput, iar unul dintre concurenți, Raul Bodoșca, a obținut un avantaj uriaș, insa ce a vrut sa faca i-a uimit pe colegi. Cum a reacționat Irina Fodor și ce i-a explicat bucatarului.

- A treia ediție de Chefi fara limite, din 23 februarie 2022, aduce inca o proba pentru echipa mov, cea care este in pragul de a pierde un concurent la finalul serii. Toți trec printr-o situație dificila, nu au reușit sa fuzioneze ca un grup și doar cațiva membri țin fraiele echipei pentru a putea sa…

- In a doua zi a emisiunii Chefi la cuțite, ediția a avansat competiția intre cele trei echipe pentru niște avantaje substanțiale care ii vor ajuta pe concurenți in proba gatitului de diseara. Cele trei echipe au ajuns deja la familiile carora trebuie sa le serveasca un brunch la nivel de restaurant folosindu-se…

- „ Chefi fara limite” continua diseara, de la 20:30, pe Antena 1 cu noi misiuni in insula Chios, punctul de plecare al adventure cooking-show-ului. Chefii Bontea, Dumitrescu și Scarlatescu vor ajunge alaturi de concurenții lor intr-o distilerie și vor trebui sa prepare singuri ouzo, bautura specifica…