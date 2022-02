Stiri pe aceeasi tema

- In a doua zi a emisiunii Chefi la cuțite, ediția a avansat competiția intre cele trei echipe pentru niște avantaje substanțiale care ii vor ajuta pe concurenți in proba gatitului de diseara. Cele trei echipe au ajuns deja la familiile carora trebuie sa le serveasca un brunch la nivel de restaurant folosindu-se…

- „ Chefi fara limite” continua diseara, de la 20:30, pe Antena 1 cu noi misiuni in insula Chios, punctul de plecare al adventure cooking-show-ului. Chefii Bontea, Dumitrescu și Scarlatescu vor ajunge alaturi de concurenții lor intr-o distilerie și vor trebui sa prepare singuri ouzo, bautura specifica…

- Chefii au inceput deja sa-și ascuta cuțitele in lupta pentru supremația preparatelor delicioase. Echipele nu au avut prea mult timp de stat dupa prima etapa a problero și la scurt timp dupa ce au terminat de luat masa au fost anunțate sa-și puna șorțurile pentru ca incepe adevarata batalie.

- Spiritele s-au incins la bancuri in prima ediție Chefi fara limite din 21 februarie 2022. Tensiunile au crescut din cauza unui preparat dificil de realizat. Caracatița fierbe greu, iar concurenții sunt la prima proba in cadrul unui show care ii provoaca foarte mult.

- In ediția de Chefi fara limite, din 21 februarie 2022, telespectatorii ii cunosc pe cei 18 concurenți care intra in lupta pentru titlul de Chefi fara limite. Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu, incep lupta pentru supremația din bucataria de peste hotare, mai exact de pe meleagurile…

- Astazi, 21 februarie, de la ora 20.30, Antena 1 da startul aventurii culinare din insulele grecești. „Chefi fara limite” va aduce in fața telespectatorilor un show de cooking cu ingrediente de top: 3 chefi celebri – chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Catalin Scarlatescu, locuri spectaculoase,…

- Luni, 21 februarie de la ora 20.30 Antena 1 da startul primului show TV din Romania care va combina intr-un mod spectaculos gatitul cu calatoriile și aventura. 18 concurenți sunt gata sa demonstreze ca au curajul, cunoștințele și ambiția necesare pentru a caștiga titlul de Chefi fara limite.

- In episodul doisprezece ”Jurnal de Chefi fara limite”, chef Florin Dumitrescu vorbește de intreaga echipa care se ocupa de emisiune ”Ceea ce facem noi aici, imi imaginez ca se duce intr-o extrema de cinematografie ca in Lord of the Rings sau Game of Thrones. Suntem vreo 200 de oameni” a explicat cheful.