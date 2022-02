Stiri pe aceeasi tema

- Noua emisiune Chef fara limite este plina de surprize. Se pare ca cei trei chefi și-au ales reprezentanții pentru fiecare dintre cele trei probe și au ramas fara telefoane,iar singura persoana cu care pot comunica este prezentatoarea, Irina Fodor. Florin Dumitrescu este foarte prins de mobilul sau și…

- In ediția de Chefi fara limite, din 21 februarie 2022, echipele celor trei chefi Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu deja au parte de primele provocari. Irina Fodor anunța inca din primele secunde trei probe de foc. Care este meniul zile și ce ingrediente vor provoca echipele pentru…

- In ediția de Chefi fara limite, din 21 februarie 2022, concurenții echipelor conduse de jurații Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au decoperit locul in care vor dormi pe parcursul experienței fara limite in Grecia. Prima destinație a sezonului este insula Chios, a cincea insula…

- Fanii emisiunilor culinare așteapta noul proiect al celor mai iubiți chefi de la noi. Cand ii vom revedea pe Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu in acțiune? Internauții trebuie sa știe emisiunea ”Chefi fara limite” a avut parte de o mica schimbare. Despre ce este vorba și cand vor…

- Chef Sorin Bontea, chef Catalin Scarlatescu și chef Florin Dumitrescu sunt protagoniștii unui nou format original de adventure - cooking show. „Chefi fara limite” are premiera in februarie, la Antena 1. Cu ocazia filmarilor, Chef Sorin Bontea a mers pentru prima data in aceasta țara.

- Chef Sorin Bontea, chef Catalin Scarlatescu și chef Florin Dumitrescu sunt protagoniștii unui nou format original de adventure - cooking show. Chefi fara limite, ce are premiera in februarie pe Antena 1, este primul show TV din Romania care va combina intr-un mod spectaculos gatitul cu calatoriile și…

- Florin Dumitrescu a dezvaluit in cadrul unui interviu exclusiv care sunt regulile din emisiunea Chefi fara limite, ce va fi difuzata la Antena 1 și va surpinde publicul cu un nou format. De asemenea, acesta a explicat prin ce etape trec concurenții și ce probe ii așteapta.

- Ediția speciala de Chefi la cuțite din 30 noiembrie a adus noi jurați, care au savurat cu placere preparatele main course ale concurenților Asia Express - Drumul Imparaților. Echipa de la Prețul cel bun a analizat in amanunt farfuriile și a dat verdictul.