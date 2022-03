Stiri pe aceeasi tema

- In a treia zi petrecuta in Serres, in al patrulea stage din emisiunea Chefi fara limite, concurenții din echipa mov și Daniela Tanase din echipa verde au intrat la proba individuala de gatit, ce va decide ce concurent este eliminat.

- Echipa verde a intrat la proba individuala, care vine cu o noutate de data aceasta. Concurenții sunt vizibil tensionați și nu iși pot stapani emoțiile in fața chefilor. Irina Fodor i-a anunța ce presupune proba din aceasta seara și care este elementul special.

- O proba dificila i-a pus la incercare pe chef Sorin Bontea și chef Florin Dumitrescu. Proba le-a oferit libertatea de a-și pune in joc creativitatea și de a pregati o rețeta originala. Farfuriile au zburat și victoria a fost clara! Doar echipa albastra este norocoasa, cealalta are moralul facut țandari!

- In a patra ediție de Chefi fara limite din 28 februarie 2022, echipele au luptat pentru imunitate individuala pregatind un preparat specific mediteraneean, cu iz grecesc. Proba le-a oferit libertatea de a-și pune in joc creativitatea. Farfuriile au zburat și victoria a fost clara!

- O proba dificila i-a pus la incercare pe chef Sorin Bontea și chef Catalin Scarlatescu. Reinterpretarea romaneasca a dish-ului facut de Yannis cu caracatița, le-a dat mari batai de cap, mai ales ca echipele au fost nevoite sa introduca in preparat borș, arpacaș, malai, carnați și slanina, alaturi de…

- Farfuriile au zburat și victoria a fost clara! In a doua ediție de Chefi fara limite din 22 februarie 2022, echipele au luptat pentru imunitatea de grup. Proba nu a fost deloc ușoara, ei fiind nevoiți sa aiba in farfurie trei ingrediente: lichior mastic, pudra de mastic și smochine.

- A fost o seara cat se poate de solicitanta atat pentru cei trei chefi, Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu, cat și pentru toți concurenții. Ei bine, pana la urma, caștigatorii au fost aleși, așadar s-a declarat și prima victorie, in aceasta seara, la Chefi fara limite.

- Dupa ce echipele au finalizat cele trei probe, Irina Fodor le-a adunat pentru a le spune verdictul. Unii dintre concurenți erau deja dezamagiți pentru ca știau ca nu au reușit sa dea tot ce era mai bun, insa au avut și parte de surprize. Cine a caștigat la probe și ce avantaje au obținut.