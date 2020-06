Stiri pe aceeasi tema

- Patru minori, de 16 și 17 ani sunt suspectați de o fapta teribila. Ei și-ar fi omorat un prieten, dupa care, pentru a șterge orice urma a teribilei fapte, au provocat un incendiu, in speranța ca flacarile vor masca crima.... The post Crima mascata in incendiu, in vestul țarii. Patru minori, principalii…

- Caz incredibil, la Reșița. Patru minori au batut un tanar de 29 de ani pana l-au lasat fara suflare. Ce au facut, apoi, pentru a-și ascunde urmele, pare desprins dintr-un scenariu de groaza.

- Pe calea Caransebeșului din municipiul Reșița a avut loc un conflict intre doi barbați de 19 și respectiv 32 de ani, care s-au agresat reciproc. The post Tragedie in vestul țarii: Crima dintr-un pumn, a lasat doi copii orfani appeared first on Renasterea banateana .

- Cei doi faceau parte dintr-un triunghi amoros intre gay, afirma investigatorii spanioli. Romanul a fost gasit intr-o balta de sange pe strada Leon, ucis in bataie și injunghiat. Și la podea, un al doilea barbat, un spaniol de 61 de ani, acoperit de sange, care a declarat ca avea o relație romantica…

- Baiatul de 14 ani, din orasul Orhei, care si-a ucis acum doua luni amicul de 12 ani, pentru o consola de jocuri, a fost trimis pe banca acuzatilor.Crima a fost comisa la mijlocul lunii ianuarie, in subsolul unei cladiri parasite din Orhei.