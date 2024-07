Stiri pe aceeasi tema

- Dincolo de platoul Chefi la cuțite, chef Alexandru Sautner iși incarca bateriile pentru confruntarile din ringul culinar, bucurandu-se de momente de relaxare alaturi de cei dragi. Pentru Chef Alexandru Sautner, cea mai recenta calatorie, in cele cateva zile libere dintre sesiunile de filmari, a adus…

- Filmarile pentru cel mai apreciat show culinar din Romania, Chefi la cuțite, sunt in plina desfașurare: Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu traiesc din plin emoțiile sezonului 14. Iar dincolo de platoul Chefi la cuțite, iși incarca bateriile pentru…

- Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu au parte de momente inedite la filmarile pentru sezonul 14 al show-ului, Chefi la cuțite. Etapa audițiilor pe nevazute le dezvaluie in fiecare zi concurenți cu povești surprinzatoare și farfurii in care creativitatea…

- O vacanța de vis pentru o familie din Romania s-a transformat intr-o tragedie sfașietoare in provincia Alanya, cand Constantin Butnarescu, in varsta de 32 de ani, a fost pierdut intr-un accident grav de mașina. Impreuna cu soția sa, Alina, in varsta de 29 de ani, și fiica lor de 4 ani, cei trei se aflau…

- Au inceput filmarile sezonului 14 „Chefi la cuțite”. Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu și-au ascuțit cuțitele pentru o noua intrecere in ringul culinar.Cei patru jurați ai celui mai apreciat show gastronomic din Romania și-au imbracat noile tunici…

- Raisa, pe numele real de Nicoleta Sima, se numara printre concurenții din echipa galbena care au ajuns in semifinala sezonului 13 Chefi la cuțite. Deși a vorbit des despre soțul și cei patru copii ai sai, puțini știu cum arata aceștia. Iata ce familie frumoasa are semifinalista lui chef Alexandru Sautner.

- Oamenii legii anunța deconspirarea unei scheme de migrație ilegala pentru zeci de cetațeni ai Turciei in alte state, cu un venit de aproape 200.000 euro. Aceștia ar fi contribuit la organizarea calatoriilor ilegale in Moldova, Turcia, Ucraina, Romania, Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Ungaria și Georgia.…