Stiri pe aceeasi tema

- Nu e roman care sa nu fi mancat macar o data tocanița. Cele de pui sunt cele mai populare in bucatariile mamelor și bunicilor, iar Chef Sorin Bontea ne propune o rețeta care, pe langa carne, are și multa ceapa.

- Fostul acționar al lui Dinamo deplange situația in care a ajuns formația din Ștefan cel Mare, preluata de o serie de oameni de afaceri spanioli. „Am aceeași dragoste pentru Dinamo și acum. E o durere dubla pentru mine, am condus echipa, am fost și in galerie de la 9 ani. Am avut o perioada cand Dinamo…

- Povestea de viața a unei tinere a uimit intreaga lume, dupa ce fata a ascuns ca este transgender timp de 16 ani. Ba mai mult, femeia i-a dezvaluit secretul partenerului ei de viața abia dupa intre cei doi avusesera loc momente intime. Iata care a fost reacția barbatului!

- Selly revine in atenția publicului sau cu un nou proiect! Celebrul vlogger va prezenta o emisiune. Cum se numește aceasta, cand va putea fi urmarita și despre ce este vorba in show? Artistul de la 5GANG vrea sa acapareze acum și TV-ul. Fanii tanarului sunt in extaz și așteapta cu sufletul la gura show-ul…

- Actorul Sir Sean Connery, cunoscut pentru portretizarea lui James Bond, s a stins din viata la 90 de ani. Actorul a murit in somn, in Bahamas. In ultima perioada, starea lui de sanatate se degradase.Actorul scotian a fost cunoscut mai ales pentru portretizarea lui James Bond, fiind primul care a adus…

- Barbatul ideal exista! Cel puțin daca este sa ne luam dupa ultimele declarații ale lui Matthew McConaughey. Actorul povestește cum a cunoscut-o pe Camila Alves, cea care ii e alaturi de 14 ani, și cum dupa aceasta intalnire nu a mai avut ochi pentru nicio alta femeie.

- Celebrul bucatar, Catalin Scarlatescu este unul dintre cei mai apreciați chefi din Romania. Juratul show-ului culinar este destul de discret in legatura cu viața sa personala, așadar nu se știu foarte multe pe tema acestui subiect. Chef Scarlatescu face dezvaluiri intime din viața lui In cadrul unui…

- In ediția zece din sezonul 8 „Chefi la cuțite”, cei trei jurați au gatit mancaruri tradiționale, dar in stil fine dining. Intorși in bucatarie, aceștia au gustat din farfuriile pregatite și au incercat sa descopere cine are cele mai multe șanse sa caștige noua amuleta.