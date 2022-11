Stiri pe aceeasi tema

- Chef Sorin Bontea a folosit o amuleta periculoasa in ediția 27 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 1 noiembrie 2022. Juratul a luat un concurent din echipa lui chef Florin Dumitrescu. Hai sa vezi despre cine este vorba.

- Soția lui Florin Dumitrescu, Cristina, iși sarbatorește astazi ziua de naștere! Ce mesaj emoționant i-a transmis juratul de la Chefi la cuțite cu aceasta ocazie. Cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai bine de 12 ani.

- Care a fost reacția lui Florin Dumitrescu dupa ce a aflat ca Nosfe a murit. Rapperul a fost concurent la Chefi la cuțite și i-a cucerit pe jurați cu preparatul pe care l-a gatit in competiție.

- In seara aceasta, surprizele se vor ține lanț la „Chefi la cuțite”, jurații fiind provocați sa gateasca, in lupta pentru amuleta, cu un ingredient misterios, in fața caruia au trait minute bune de confuzie. „N-am mai gatit in viața mea cu așa ceva!”, a reacționat Chef Sorin Bontea, alegerea preparatului…

- Editia de marti, 4 octombrie, a emisiunii Chefi la cutite a adus o amuleta pretioasa in echipa unuia dintre jurati. Chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Catalin Scarlatescu au scos pe masa toate “armele” culinare, la jocul de amuleta cu numarul 15, iar castigatorul a primit un bonus important.…

- Chef Sorin Bontea, juratul-surpriza al celei de-a doua editii iUmor, nu va scapa de bine-cunoscutul tratament al emisiunii. Bunii sai prieteni Razvan Fodor, Nicolai Tand si Catalin Rizea vor urca pe scena iUmor si il vor lua la roast pe juratul Chefi la cutite. Cum a reactionat acesta, telespectatorii…

- Cea de-a treia ediție din sezonul 10 Chefi la cuțite, de pe 5 septembrie 2022, i-a luat prin surprindere pe cei trei chefi cu un joc de amuleta neașteptat. Chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Catalin Scarlatescu au primit o veste uriașa din partea Irinei Fodor.

- Duminica aceasta, echipa „Super Neatza cu Razvan si Dani” este pe post cu o editie speciala a emisiunii, sase ore de live, de la 09.00 si de la 17.00, la Antena 1. Ei sarbatoresc intoarcerea celor mai tari „Chefi la cutite”, show ce va avea premiera-maraton astazi, de la 20.00 si luni, marti si miercuri,…