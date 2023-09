Stiri pe aceeasi tema

- Ieri seara, in a doua ediție din sezonul 12 Chefi la cuțite, Chef Sorin Bontea a inregistrat o noua victorie la lupta pentru amuleta, dupa jurizarea facuta de Dani Oțil. In aceasta seara, spiritele se incing in platoul show-ului culinar, pentru ca Irina Fodor arunca in joc o bomba cu mai multe amulete!

- In a doua ediție din sezonul 12 Chefi la cuțite de pe 3 septembrie 2023, Dani Oțil a dat verdictul final in ceea ce privește caștigatorul jocului de amuleta. Chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu, chef Catalin Scarlatescu și chef Roxana Blenche au așteptat cu nerabdare decizia invitatului special.

- Seara trecuta, prima ediție a sezonului 12 Chefi la cuțite a fost lider de audiența! Telespectatorii vor avea parte de surprize și in aceasta seara! Dani Oțil va juriza o noua amuleta, iar Ioan Andone va gati pentru chefi.

- Chefii se intrec diseara pentru o amuleta pusa prima oara in joc, la marea premiera a sezonului 12 „Chefi la cuțite”. Iata ce se intampla in prima ediție a noului sezon.Cel mai așteptat show culinar din Romania are marea premiera in aceasta seara, de la ora 20:00, la Antena 1: prima ediție a sezonului…

- Cel mai așteptat show culinar din Romania are marea premiera in aceasta seara, de la ora 20:00, la Antena 1: prima ediție a sezonului 12 Chefi la cuțite vine cu noi ingrediente care condimenteaza competiția

- Gina Pistol a avut o apariție de senzație in Finala sezonului 11 Chefi la cuțite. Prezentatoarea TV a dezvaluit care este miza pentru care se intrec chefii de data aceasta. Iata despre ce este vorba.

- Ediția din aceasta seara a adus un verdict neașteptat. Dupa ce toți cei trei chefi și-au folosit amuletele, in speranța ca vor avea un avantaj, doua echipe au ajuns la duel, dar nu in formula completa.

- Ediția din aceasta seara a competiției Chefi la cuțite a inceput cu doua amulete, inainte ca Gina Pistol sa dea startul battle-ului cu numarul 12. Cei care și-au scos avantajele la inaintare au fost Sorin Bontea și Catalin Scarlatescu. In timp ce cațiva concurenți au fost schimbați, celalalt jurat a…